تولید پوشش خود تمیز شونده برای سطوح بیرونی سازه های شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قدیر رجب زاده عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی و مجری طرح با اعلام این خبر گفت: در این پروژه با استفاده از نانو پودر تیتانیوم، دی اکسید به همراه برخی ترکیبات معدنی و آلی دیگر فرمولاسیونی ارائه می شود که با استفاده از آن می توان سطوح بیرونی را پوشش داد.

وی افزود: این پوشش یک فتوکاتالیست با ویژگیهای بهینه شده است که در مجاورت با ذرات چرب، روغنی و سایر آلوده کننده ها، آنها را اکسید کرده و باعث می شود که سطح با اندکی آب مثل آب باران شسته شود.

رجب زاده در خصوص ویژگیهای دیگر این طرح اظهار داشت: جلوگیری از بی رنگ شدن سطوح و تخریب رنگها و ساختارهای پلیمری که در نتیجه تابش نور ماورای بنفش اتفاق می افتد از دیگر ویژگیهای این طرح است.

مجری طرح اضافه کرد: به طور کلی استفاده از چنین پوششی در دراز مدت باعث حفظ نمای ساختمان در برابر شرایط محیطی و تمیز ماندن آن خواهد شد ضمن آنکه از صرف هزینه های اضافی به منظور تعویض، ترمیم و شستشوی نماهای بیرونی جلوگیری می کند.

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی نماهای شهری را بازار مصرف این محصول دانست و ادامه داد: این محصول به صورت لایه ای بسیار نازک برروی سطوح قرار می گیرد.

وی زمان آغاز این طرح را خرداد ماه 1385 اعلام کرد و افزود: این طرح تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید.