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۱۱ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۳۴

توسط محققان کشور محقق می شود/

تولید پوشش خود تمیز شونده برای سطوح بیرونی سازه های شهری

تولید پوشش خود تمیز شونده برای سطوح بیرونی سازه های شهری

طرح تهیه پوشش خود تمیز شونده برای سطوح بیرونی ساختمانها وسازه های شهری به سفارش شهرداری مشهد در پارک علم و فناوری خراسان اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قدیر رجب زاده عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی و مجری طرح با اعلام این خبر گفت: در این پروژه با استفاده از نانو پودر تیتانیوم، دی اکسید به همراه برخی ترکیبات معدنی و آلی دیگر فرمولاسیونی ارائه می شود که با استفاده از آن می توان سطوح بیرونی را پوشش داد.

وی افزود: این پوشش یک فتوکاتالیست با ویژگیهای بهینه شده است که در مجاورت با ذرات چرب، روغنی و سایر آلوده کننده ها، آنها را اکسید کرده و باعث می شود که سطح با اندکی آب مثل آب باران شسته شود.

رجب زاده در خصوص ویژگیهای دیگر این طرح اظهار داشت: جلوگیری از بی رنگ شدن سطوح و تخریب رنگها و ساختارهای پلیمری که در نتیجه تابش نور ماورای بنفش اتفاق می افتد از دیگر ویژگیهای این طرح است.

مجری طرح اضافه کرد: به طور کلی استفاده از چنین پوششی در دراز مدت باعث حفظ نمای ساختمان در برابر شرایط محیطی و تمیز ماندن آن خواهد شد ضمن آنکه از صرف هزینه های اضافی به منظور تعویض، ترمیم و شستشوی نماهای بیرونی جلوگیری می کند.

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی نماهای شهری را بازار مصرف این محصول دانست و ادامه داد: این محصول به صورت لایه ای بسیار نازک برروی سطوح قرار می گیرد.

وی زمان آغاز این طرح را خرداد ماه 1385 اعلام کرد و افزود: این طرح تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 825334

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