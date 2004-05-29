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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۲۶

مسوول روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش استان مازندران در گفتگو با " مهر " :

غيبت دانش آموزان زلزله زده در امتحانات موجه است

مسوول روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش استان مازندران گفت : امروز 68 مدرسه كلاردشت به دليل زلزله روز گذشته ، تعطيل هستند اما هر چند كه در ساير مناطق آموزش و پرورش استان مازندران امتحانات طبق روال برگزار مي شود ولي در صورتي كه دانش آموزي نتواند در امتحانات شركت كند غيبت وي موجه است.

احمد مظفري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه هنوز تعداد مدارس آسيب ديده در استان مازندران مشخص نيست ، افزود : بر اساس مصوبه امتحانات چنانچه دانش آموزي در امتحانات روز شنبه 9 خرداد  نتواند  شركت كند مي تواند در امتحانات مرحله دوم شركت كند.

وي اظهار كرد : امتحانات مرحله دوم براي دانش آموزان پايه اول و دوم ابتدايي روز دو شنبه 18 خرداد ، پايه سوم ، چهارم و پنجم ابتدايي روز شنبه 16 خرداد ، پايه اول و دوم راهنمايي روز شنبه 23 خرداد برگزار مي شود.

مسوول روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش استان مازندران با اشاره به اينكه زمان امتحانات پايه سوم راهنمايي پس از كسب مجوز از وزارت آموزش و پرورش اعلام مي شود ، افزود : امتحانات دانش آموزان مقطع متوسطه كه در روز شنبه 9 خرداد نتوانسته باشند در امتحان شركت كنند با هماهنگي هاي صورت پذيرفته با مديران مدارس و ايجاد يك كميسيون به همين منظور در مرحله دوم برگزار مي شود و غيبت اين دانش آموزان نيز موجه به شمار مي رود.

وي با تاكيد بر اينكه بيش از 6 هزار و 343 مدرسه در استان مازندران وجود دارد ، افزود : در حال حاضر مناطق مرزن آباد ، كلاردشت ، كجور و بلده بر اثر زلزله روز گذشته آسيب ديده اند و بيشترين خسارات وارد شده در منطقه كلاردشت گزارش شده است. 

کد مطلب 82534

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