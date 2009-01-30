حزب جعجع مسئول روشن شدن سرنوشت چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، سید حسن نصرالله شب گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت روز آزادی که مصادف با عملیات مبادله اسرا در سال دو هزار و چهار است،که به صورت ویدئوکنفرانس در بیروت برگزار شد؛از وجود سیصد مفقود لبنانی و فلسطینی خبر داد و از دولت لبنان خواست به مسئولیت خود در این زمینه عمل کند.



وی گفت : نتایج آزمایش دی ان ای پیکردهای شهدایی که در عملیات رضوان در سال گذشته پس گرفته شد با پیکرهای شهدای عملیات شهید دلال المغربی و شهید یحیی اسکاف تطابق ندارد و پیکرهای تحویلی مربوط به شهدای مجهول الهویه است.



نصرالله افزود : همچنان پیکرهای حدود 350 شهید در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دارد.



وی درباره غزه گفت : جنگ بر ضد غزه به اشکال دیگر همچنان ادامه دارد .



دبیرکل حزب الله لبنان باج خواهی سیاسی از مقاومت در مسئله بازسازی نوار غزه و ادامه خودداری رژیم مصر از بازگشایی گذرگاه رفح را محکوم کرد.



نصرالله در پاسخ به سئوالی درباره گرفتن انتقام خون شهید عماد مغنیه فرمانده بزرگ مقاومت لبنان تصریح کرد انتقام خون شهید مغنیه گرفته خواهد شد.



وی از اثبات دست داشتن سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد)در ترور شهید مغنیه بر اساس تحقیقات سوریه پرده برداشت.



نصرالله درباره سرنوشت چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان گفت : ممکن است برخی این اشکال را بگیرند که چرا این مسئله را اکنون مطرح می کنی و در آغاز از آن سخن نگفتی، در آغاز که درباره عملیات رضوان سخن گفتم، من و برادران مسئول از پرونده مطلع شدیم و بدیهی است که جزئیات بسیار حساسی وجود دارد که در هنگام استقبال از اسرا و در راس آنها سمیر قنطار و پیکرهای شهدا اعلام کردیم باز شدن پرونده چهار دیپلمات ایرانی شکافی در این فضای ملی به وجود خواهد آورد یا به این عروسی ملی به گونه ای خدشه وارد خواهد آورد و از کشانده شدن کشور از عروسی پیروزی بزرگ به درگیری داخلی جلوگیری کردیم؛ هنگامی که در این مسئله وقفه افتاد من موضوع را به آزمایش دی ان ای برای حل تمام پرونده های حل نشده در عملیات رضوان مرتبط کردم و پیش بینی نمی کردم که چند ماه به تاخیر افتد، اما مجبور شدیم تا زمان اعلام مستقیم نتایج منتظر بمانیم بنابراین زمان این موضوع به نوع اطلاعات و ماهیت عروسی ملی و تاخیر در اعلام نتایج آزمایش دی ان ای مرتبط است .

وی خاطر نشان کرد : در این موضوع(سرنوشت چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی) بر اساس انتخابات و یا کشمکش سیاسی و هیچ چیز دیگر عمل نمی کنیم؛درباره این موضوع چه درعملیات مبادله اسرا در سال 2004 یا عملیات رضوان به همان نتیجه گیری رسیدیم، اما در عملیات رضوان پرونده کاملی از تحقیقاتی را که اسرائیل ادعا می کند انجام داده است، در اختیار داریم، طبعا من نمی توانم به تمام آنچه اسرائیلی ها می گویند، اعتماد کنم و تمام این سخنان به تحقیقات و بررسی دقیق نیاز دارد(تا صحت و سقم آن مشخص شود)



اما گزارش طولانی موجود است و بعدا باید ببینیم آیا انتشار آن در رسانه های گروهی به مصلحت است یا خیر، زیرا لیست بزرگی از اسامی و حساسیتهایی وجود دارد، اما نتیجه ای که اسرائیلی ها بر آن اصرار می کنند،ما نمی توانیم آن را بپذیریم و اگر بخواهیم به نتیجه برسیم به همکاری نیاز داریم که بعدا درباره آن سخن خواهم گفت.



نصرالله افزود : اسرائیل ادعا می کند که چهار دیپلمات ایرانی در سال 1982 میلادی به دست نیروهای لبنانی(فالانژیستهای سابق به سرکردگی سمیر جعجع) ربوده شدند و ادعا می کند که این افراد به دست نیروهای لبنانی کشته و در محلهایی دفن شدند که در گزارشی که ارائه کرده است مکانهای احتمالی دفن آنها را نیز اعلام کرده است این نتیجه ای است که اسرائیل مدعی شده است و ادعاهایش در این گزارش آمده است.



ولی ما و شخص من از آن زمان تا کنون در تماس با برادران ایرانی بوده ایم ما می گوییم داده هایی وجود دارد که می گوید برادران ایرانی ما ممکن است در زندانهای اسرائیل باشند و برخی اطلاعات و نشانه ها در این زمینه وجود دارد،اما نمی توان به انکار این موضوع از سوی اسرائیل اعتماد کرد، زیرا سوابق نشان می دهد که اسرائیلی ها وجود اسرا و بازداشت شدگان را برای سالها انکار می کردند، که بعدا مشخص شد این افراد در زندانهای آنها بوده اند به عنوان مثال پنج فردی را که نیروهای لبنانی تحویل اسرائیل دادند، در بازداشت نیروهای لبنانی(فالانژیستهای سابق) بودند که به اسرائیل تحویل داده شدند و اسرائیل تحویل گرفتن آنها را انکار کرد و این افراد تا پنج سال مفقود بودند که پس از این مدت از طریق برخی رسانه ها فهمیدیم که در زندانهای اسرائیلی به سر می برند و بعدا در یکی از عملیاتهای مبادله اسرا،آزاد شدند، بنابراین ما اکنون این پرونده(چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی)را چگونه باید بررسی کنیم و مناقشه ای درباره آن وجود ندارد.



دبیرکل حزب الله لبنان خاطر نشان کرد: معتقدم حتی مسئولانی در نیروهای لبنانی و همه لبنانی ها و ایرانی ها و سوری ها و تمام کسانی که در زمینه امنیتی در لبنان فعالیت می کردند قطعا می دانند که چهار دیپلمات ایرانی تحت حمایت نیروهای امنیتی داخلی لبنان قرارداشتند که توسط نیروهای لبنانی(فالانژیستهای سابق به ریاست سمیر جعجع)ربوده شدند که تردیدی درباره آن نیست و آنها برای مدتی در اختیار نیروهای لبنانی و در زندان آنها قرارداشتند، این مسئله قطعی است و بحث و جدلی درباره آن وجود ندارد، از اینجا به بعد اطلاعات ناقص است، اینکه آیا نیروهای لبنانی این افراد را به قتل رساندند، اگر کشتند پیکرهایشان کجاست؟در کجا دفن شده اند، آیا اجسادی از آنها وجود دارد یا آنها را از بین بردند؟این سئوالاتی است که به آن پاسخی داده نشده است. آیا همچنان در اختیار نیروهای لبنانی(فالانژیستهای سابق)هستند؟طبعا این فرضیه هرچند ضعیف، مطرح است.آیا نیروهای لبنانی این دیپلماتها را به اسرائیل تحویل دادند که (فالانژیستها)در آن زمان رابطه و هماهنگی غیرقابل انکاری با اسرائیلی ها داشتند، این نیز یکی از فرضیه های مطرح است.



وی گفت : ما باید چه کاری در این زمینه انجام دهیم؟امروز موضع نیروهای لبنانی در حل این مسئله کمک کند، من طبعا نمی خواهم فقط نیروهای لبنانی را خطاب قرار دهم، بلکه همچنین می خواهم دولت لبنان را مورد خطاب قرار دهم و بگویم دیپلماتهای ایرانی در لبنان و تحت حمایت نیروهای امنیت داخلی قرارداشتند و در آن زمان توسط نیروهای لبنانی(فالانژیستهای سابق)ربوده شدند و فقط این نیروها، از سرنوشت این دیپلماتها خبر دارند.آیا آنها را کشتند یا به اسرائیلی ها تحویل دادند؟دولت لبنان موظف به افشای این سرنوشت و روشن شدن این حقیقت است به ویژه با توجه به اینکه (حزب)نیروهای لبنانی(به ریاست سمیرجعجع) هم اکنون در دولت حضور دارند و وزارت دادگستری در اختیار این نیروها قرار دارد؛ما تمام اطلاعاتی را که به دست آورده ایم یا به دست ما رسیده است، زیرا بخشی از این اطلاعات در جریان عملیات تبادل اسرا از دشمن به دست ما رسیده است،



دبیرکل حزب الله تصریح کرد : تنها نیروهای لبنانی(فالانژیستهای سابق به رهبری سمیر جعجع که اکنون در دولت هم حضور دارند)می توانند با بیان آنچه درباره این پرونده در اختیار دارند، عملیات تعیین سرنوشت دیپلماتهای ایرانی را در راه صحیح آن یکسره و حل کنند و به طور شفاف پاسخ دهند که آیا این افراد را کشتند؛(اگر کشتند)پیکرهایشان کجاست؟آیا آنها را به اسرائیلی ها تحویل دادند؟در صورت ارائه این توضیحات از سوی نیروهای لبنانی(فالانژیستهای سابق)می توان دلیل و مدرکی قوی برای پیگیری این مسئله با اسرائیلی ها در عملیات گفتگوی آینده تشکیل داد و من می خواهم به تمام کسانی که با این مسئله مرتبط هستم، بعد انسانی این پرونده را یادآوری کنم، یعنی چهار دیپلمات ایرانی که دارای خانواده و پدر ومادر و بستگان و دوستان هستند سالهاست از این مسئله(روشن نشدن سرنوشت چهار دیپلمات)رنج می برند و پاسخ صریح و روشن از نظر انسانی به ما کمک می کند و ما این پرونده را برای کسب امتیازهای سیاسی یا کالبد شکافی گذشته مطرح نمی کنیم،دیگرانی غیر از ما گاهی مسائل بی ارزش و پیش پا افتاده را برای کسب منافع و امتیازهای سیاسی مطرح می کنند،اما ما در برابریک مسئله انسانی و اخلاقی قرار داریم که می خواهیم به دور از هرگونه دستاورد و اهداف سیاسی آن را مشخص کنیم این مسئله مربوط به باقی مانده عملیات رضوان است که به اعتقاد من بسیار روشن و آشکار شده است.

احمد متوسلیان، محسن موسوی، کاظم اخوان و احمد رستگار مقدم 4 دیپلمات ایرانی هستند که درسال 1982 در لبنان توسط نیروهای فالانژیست سابق به رهبری سمیر جعجع(که اکنون تحت عنوان حزب نیروهای لبنانی فعالیت می کنند و در پارلمان و دولت لبنان حضور دارند)ربوده شدند و اطلاعاتی مبنی بر تحویل آنها به رژیم صهیونیستی وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران بارها بر زنده بودن این دیپلماتها در زندانهای اشغالگران قدس تاکید کرده است.