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۱۱ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۴۴

بیمارستان املش‪ ۳۵ ‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بیمارستان املش‪ ۳۵ ‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان از پیشرفت 35 درصدی بیمارستان املش خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر در املش، حسن بهبودی در حاشیه بازدید از پروژه بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان املش افزود: این بیمارستان در سه طبقه و با سه هزار و ۳۰۰متر مربع زیر بنا در زمینی به ‌مساحت ۱۱هزار متر مربع از سال ۸۴ در حال احداث است.

وی متذکر شد: این بیمارستان که دارای بخشهای جراحی، اطفال، داخلی، زنان و زایمان، رادیولوژی و آزمایشگاه است سال آینده به بهره ‌برداری می‌ رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان عمچنین از تکمیل، تجهیز و بهره‌ برداری ۲۰ پروژه بهداشتی درمانی به مناسبت سی‌امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در این استان خبر داد.

بهبودی افزود: این پروژهها در دهه فجر امسال در مناطق شهری  و روستایی رشت، ماسال، رودسر، فومن، رضوانشهر، سیاهکل، رودبار و آستارا به بهره ‌برداری می‌رسد.

وی اظهار داشت: برای اجرای این تعداد پروژه ۶۱میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و مصوبات سفر ریاست جمهوری دراستان گیلان هزینه شده ‌است.

این مسئول اظهارکرد: همچنین عملیات اجرایی ۱۱پروژه بهداشتی درمانی در مناطق شهری  و روستایی رشت، آستانه‌اشرفیه  و لاهیجان با اعتبار ۹۴میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی  و درآمد در دهه فجر امسال آغاز می‌شود.

شهرستان املش با 48 هزار نفر جمعیت در شرق استان گیلان واقع شده است.

کد مطلب 825362

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