بیمارستان املش‪ ۳۵ ‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در املش، حسن بهبودی در حاشیه بازدید از پروژه بیمارستان ‪ ۳۲ ‬ تختخوابی شهرستان املش افزود: این بیمارستان در سه طبقه و با سه هزار و ۳۰۰ ‬ متر مربع زیر بنا در زمینی به ‌مساحت ‪ ۱۱ ‬ هزار متر مربع از سال ۸۴ ‬ در حال احداث است.

وی متذکر شد: این بیمارستان که دارای بخشهای جراحی، اطفال، داخلی، زنان و زایمان، رادیولوژی و آزمایشگاه است سال آینده به بهره ‌برداری می‌ رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان عمچنین از تکمیل، تجهیز و بهره‌ برداری ‪ ۲۰ ‬ پروژه بهداشتی درمانی به مناسبت سی‌امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در این استان خبر داد.

بهبودی افزود: این پروژهها در دهه فجر امسال در مناطق شهری و روستایی رشت، ماسال، رودسر، فومن، رضوانشهر، سیاهکل، رودبار و آستارا به بهره ‌برداری می‌رسد.

وی اظهار داشت: برای ‪ اجرای این تعداد پروژه ۶۱ ‬ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و مصوبات سفر ریاست جمهوری دراستان گیلان هزینه شده ‌است.

این مسئول اظهارکرد: همچنین عملیات اجرایی ‪ ۱۱ ‬ پروژه بهداشتی درمانی در مناطق شهری و روستایی رشت، آستانه‌اشرفیه و لاهیجان با اعتبار ‪ ۹۴ ‬ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و درآمد در دهه فجر امسال آغاز می‌شود.

شهرستان املش با 48 هزار نفر جمعیت در شرق استان گیلان واقع شده است.