بیمارستان املش‪ ۳۵ ‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در املش، حسن بهبودی در حاشیه بازدید از پروژه بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان املش افزود: این بیمارستان در سه طبقه و با سه هزار و ۳۰۰متر مربع زیر بنا در زمینی به مساحت ۱۱هزار متر مربع از سال ۸۴ در حال احداث است.
وی متذکر شد: این بیمارستان که دارای بخشهای جراحی، اطفال، داخلی، زنان و زایمان، رادیولوژی و آزمایشگاه است سال آینده به بهره برداری می رسد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان عمچنین از تکمیل، تجهیز و بهره برداری ۲۰ پروژه بهداشتی درمانی به مناسبت سیامین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در این استان خبر داد.
بهبودی افزود: این پروژهها در دهه فجر امسال در مناطق شهری و روستایی رشت، ماسال، رودسر، فومن، رضوانشهر، سیاهکل، رودبار و آستارا به بهره برداری میرسد.
وی اظهار داشت: برای اجرای این تعداد پروژه ۶۱میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و مصوبات سفر ریاست جمهوری دراستان گیلان هزینه شده است.
این مسئول اظهارکرد: همچنین عملیات اجرایی ۱۱پروژه بهداشتی درمانی در مناطق شهری و روستایی رشت، آستانهاشرفیه و لاهیجان با اعتبار ۹۴میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و درآمد در دهه فجر امسال آغاز میشود.
شهرستان املش با 48 هزار نفر جمعیت در شرق استان گیلان واقع شده است.
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