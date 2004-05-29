توجه به پژوهش فرهنگي در نظام پژوهشي ضروري است

به گزارش خبرنگار مهر احمد مسجد جامعي ، با اشاره به پيچيدگي هاي ، گونه گوني سلايق ، برداشتها ودريافتهاي جهان امروز گفت : پژوهشگران حوزه فرهنگ را دربخش فرهنگ بر عهده دارند و پژوهش فرهنگي توانسته جايگاه خود را درجامعه پيدا كند .

وي توجه به پژوهشهاي فراگير و ملي در شرايط فعلي را ضروري دانست و تصريح كرد : ارائه يك نگرش علمي از فضاي جامعه و مسله يابي راه حل هاي مناسب به رشد و توسعه همه جانبه كمك مي كند.

مسجد جامعي ، تاسيس بنيادها و بنيان هاي پژوهشي را ، ارائه تحليل و تحقيق از وضعيت فرهنگ و انتشار نشريات تخصصي و اطلاع رساني را از جمله عوامل زير بنايي در امر پژوهش فرهنگي ذكر كرد . وي توجه به حقوق معنوي پژوهشگران را منشا رشد و توسعه همه جانبه دانست و خاطر نشان كرد : اعتبارات بخش پژوهش در حوزه فرهنگ ، تدوين نظام نامه اعتبارات پژوهشي ، ارزيابي و طبقه بندي پژوهشگران و موسسات پژوهشي ، عامل تقويت پژوهشگران بخش خصوصي خواهد شد .

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين ، همكاري هاي بين المللي در زمينه هاي پژوهشي را عامل زير بنايي ديگر در امر پژوهشهاي فرهنگي ذكر كرد و گفت : ايران داراي توانايي و ظرفيت بالايي براي در دست گرفتن مديريت پژوهشي در سطح منطقه است .