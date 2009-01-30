باید از فرصتهای عاشورا برای مقابله با آسیبها استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی امروز در سومین کنگره عاشورا پژوهشی که در دارالقرآن کریم زنجان با اشاره به آسیب ها و انحرافات موجود در واقعه عاشورا افزود: با شناخت صحیح از عاشورا می توان با این انحرافات مقابله کنیم زیرا ظرفیت عاشورا به قدری است که نه تنها شیعیان بلکه تمام جهان را از چنگال استکبار نجات می دهد.

حجت الاسلام واعظی، انقلاب اسلامی ایران را نیز بخشی از عاشورا عنوان کرد و افزود: امام راحل به اهمیت عاشورا واقف بود و می دانست تنها وسیله ای که می تواند این کشور را از چنگال استکبار خارج سازد همان عاشورا و تاسی به آن است.

در ادامه استاندار زنجان نیز انقلاب اسلامی ایران را ثمره عاشورا دانست و گفت: انقلاب مصداق کاملی از واقعه عاشورا در ایران است.

محمد رئوفی نژاد به تهدید استکبار بر علیه این نظام از زمان شکل گیری انقلاب تاکنون اشاره کرد و گفت: دشمن با صرف هزینه های کلان نتوانسته کار به جایی برساند.

وی هشت سال دفاع مقدس را نمونه بارزی از ایثار و گذشت ملت ایران دانست و افزود: آنچه ایران را پابرجا نگه داشته است اتحاد و همدلی ملت ایران است.

در ادامه حجت الاسلام علی باقری مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به اینکه ماهیت انقلاب اسلامی ایران عاشورایی است، گفت: این کنگره در جهت زنده نگه داشتن عاشورا و اهداف آن برگزار می شود.

حجت الاسلام باقری عاشورا را حلقه اتصال بعثت و غدیر عنوان کرد و گفت: عاشورا، انحرافاتی که در بعثت و واقعه غدیر وجود داشت از میان برد.

وی به اهداف برپایی این کنگره در استان اشاره کرد و ادامه داد: این کنگره در سه بخش تخصصی، دانشجویی و دانش آموزی برگزار می شود.

حجت الاسلام علی باقری افزود: تاکنون 59 مقاله به دبیرخانه این کنگره در استان ارسال شده است که از این میان پنج مقاله برتر معرفی شد.

وی ادامه داد: تعداد مقالات ارسالی به این کنگره نسبت به سال گذشته با 115 در صد افزایش روبرو بود.

مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به اینکه استفاده از موقوفات محرم و صفر از دیگر اهداف این کنگره است، افزود: موقوفات مربوط به ماه محرم و صفر در راستای تبلیغ، ترویج و تبین عاشورا و شناخت آموزه های جاودانه آن مصرف می شود.

در پایان نیز پس از ارائه مقالات برگزیده از صاحبان آثار با اهدای جوایزی تجلیل شد