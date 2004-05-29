پايانه هاي نفتي ايران به روز مي شوند

مديرعامل شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر ، با اشاره به تكنولوژي40 ساله اسكله ها و پايانه هاي نفتي كشور گفت: ساختار سه پايانه نكا، خارك ، عسلويه كه هم اكنون بخش اعظمي از صادرات نفتي كشور را به عهده دارند به منظور افزايش كارايي به روز مي شوند.

قدرت حيدري اضافه كرد: براي انجام اين كار، كارشناسان اين شركت از بيش از 40 پايانه نفتي در دنيا بازديد كرده اند كه با توجه به تجارب بدست آمده ، به گونه اي برنامه ريزي شده است تا پايانه هاي صادراتي ايران نيز مطابق با آخرين استانداردهاي دنيا منطبق شوند.

وي سيستم اندازه گيري نفت را از مهمترين ابزارهاي به روز كردن پايانه ها عنوان كرد و گفت: به كارگيري سيستمي دقيق براي اندازه گيري نفت صادراتي از ايران ازمهمترين اقداماتي بود كه دراين راستا انجام شد.

وي ، به روز كردن اسكله هاي صادرات نفتي را از ديگر اقدامات دانست وگفت: با توجه به اينكه تكنولوژي اسكله هاي ايراني به 40 سال قبل تعلق دارد روز آمدن كردن اين اسكله ها در دستور كار قرارگرفته است.

به گفته وي، هم اكنون شركت ژاپني" تي سي و تهران بريكلي" به عنوان پيمانكار درحال به روز كردن تكنولوژي اسكله خارك هستند.

وي اضافه كرد: ارزش اين قرار داد 36 ميليون دلار و 200 ميليارد ريال است كه پيش بيني مي شود اين طرح تا 18ماه آينده به پايان برسد.

