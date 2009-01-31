رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: در شهرهایی مانند ارومیه، بابل، سیرجان و گنبد والیبال به خاطر تماشاگرانش زنده مانده است. هرجا تماشاگر باشد والیبال به معنای واقعی خود و در اوج زیبایی به نمایش گذاشته می شود. پس نباید از کوچکترین حرکت حاضران در سالن به عنوان حاشیه یاد کرد.

وی که به عنوان ناظر دیدار دو تیم فولاد و سایپا درسالن والیبال ارومیه حضور داشت، خاطرنشان کرد: تماشاگران ارومیه‌ای چهارشنبه شب گذشته مانند همیشه پرسروصدا تیم خود را در دیدار با سایپا تشویق کردند. اما هرگز رفتار ناشایست و خارج از محدوده اخلاق از آنها سر نزد. زمانی که بازی جریان داشت تماشاگران ارومیه هرگز برای تیم مهمان مشکل‌ساز نشدند. البته آنها در دقایقی اقدام به پرتاب سکه کردند، اما این اتفاق زمانی رخ داد که بازی تمام شده بود و فولاد به عنوان تیم برنده معرفی شد. پس انتقادی پذیرفته نمی شود.

حداد با تاکید بر اینکه برای تیم‌های تهرانی حضور پرجمعیت تماشاگران در سالن تا حدی غیرقابل تحمل است، تصریح کرد: تهرانی‌ها در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی بدون تماشاگر آنچنانی بازی می کنند. در واقع در تهران همه چیز برای پیروزی تیم‌های میزبان مهیاست. اما اگر آنها مدعی هستند باید بتوانند در شرایط سخت و متفاوت سالن‌های شهرستان‌ها به نتیجه برسند در حالیکه وقتی در این گونه شرایط نمی توانند به نتیجه برسند به دنبال بهانه گشته و تماشاگران را عامل ناکامی خود معرفی می کنند.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: در مجموع تیم‌هایی که هزینه‌های بالایی را متحمل شده اند، نمی توانند شکست مقابل حریفان را بپذیرند. به همین دلیل از هر اتفاق کوچکی به خصوص از سوی تماشاگران به عنوان بهانه‌ای بزرگ برای توجیه عملکرد خود یاد می کنند. در حالیکه تماشاگران این حق را دارند که با هیجان هرچه بیشتر و البته بدون حاشیه سازی تیم مورد نظر خود را تشویق کنند.

حداد تاکید کرد: دیدار دو تیم فولاد و سایپا بدون بروز کوچکترین مشکل اخلاقی از سوی تماشاگران ارومیه برگزار شد. این بازی یکی از زیباترین دیدارهای فصل جاری مسابقات لیگ برتر بود که اتفاقا به لحاظ داوری هم نقصی نداشت.