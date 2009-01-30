سوئد به جبهه مبارزه با دزدان دریایی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رزمناوهای سوئدی در قالب طرح مبارزه با دزدان دریایی اتحادیه اروپا به آبهای سومالی اعزام می شوند.

این طرح که با نام "عملیات آتالانتا" آغاز شده با هدف کاهش خطر رویارویی با دزدان دریایی حاضر در آبهای سومالی برای کشتیبهای تجاری در جریان است.

رزمناوهای سوئدی در نیمه اول سال میلادی جاری به آبهای سومالی اعزام می شوند و به مدت چهار ماه در منطقه حضور خواهند داشت.

در همین رابطه "کارل بیلدت" وزیر امور خارجه سوئد گفت : حضور سوئد در جبهه مبارزه با دزدان دریایی بنا به درخواست سازمان ملل متحد برای حفاظت و حفظ امنیت محموله های کمکهای بشر دوستانه این سازمان به مردم سومالی انجام می شود. حضور ما در این عملیات مبارزه با دزدان دریایی را در سواحل سومالی جدی تر می کند.

گفتنی است که در پی دزدی دریایی از کشتی های بازرگانی چند کشور در سواحل سومالی، شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی اضطراری از کشورها خواست تا با اعزام ناوهای خود به این منطقه دست به اقدامات حفاظتی بزنند.

آبهای کشورهای آفریقایی در سال 2008 میلادی شاهد 81 مورد حمله از جمله 32 مورد راهزنی دریایی بوده که 11 فروند کشتی ربوده شده به همراه بیش از 200 خدمه آن هنوز در چنگ دزدان هستند.