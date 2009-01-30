بهره برداری از 4887 طرح زود بازده در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عابدین محمدی پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به آخرین گزارش دریافتی از سامانه نرم افزاری SME86 طی چهار سال گذشته اشاره کرد و افزود: طی این مدت در سال 86 مبلغ 512 میلیارد تومان، در سال جاری 144 میلیارد تومان و در مجموع 656 میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیلات سهمیه بانک های استان برای گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین بوده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طی این مدت 20 هزار و 317 طرح به مبلغ هزار و 29 میلیارد تومان به بانک ها معرفی شده و تعداد طرح های مصوب نیز نه هزار و 531 مورد به مبلغ 319میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: از این تعداد چهار هزار و 887 طرح با ایجاد اشتغال 10 هزار و 83 نفر به بهره برداری رسیده است.

معاون امور مجلس، حقوقی و امور بین الملل نیز در این جلسه بر طراحی یک برنامه هزینه بندی شده در کارها و اموارت اداری تاکید کرد و گفت: در صورتی که این امر محقق شود فواید کارها و حل مسائل و معضلات آسانتر انجام خواهد شد.

سید محمد رضا موالی زاده تصریح کرد: کمک به بانک ها و بخش خود اشتغالی کمک به یک بخش نیست، چرا که در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز تاثیر گذار خواهد بود.

معاون امور مجلس، حقوقی و امور بین الملل با بیان اینکه با هماهنگی و بسیج شدن کلیه دستگاه ها و ارگان ها باید معضل اشغال ساماندهی شود، خاطر نشان کرد: امروز با فعالیت دولت خدتمگزار کشور تبدیل به عرصه و میدان گسترده شده و معضلات جامعه را می توان با همکاری ارگانها حل کرد.

استاندار خراسان جنوبی هم در این جلسه بر عمملکرد برخی از بانک ها در بحث بنگاه های اقتصادی انتقاد کرد و گفت: در این راستا کمیته ای با معاون سیاسی امنیتی استاندار تشکیل و بر مصوبات بانک ها در این زمینه نظارت خواهد کرد.

سید صولت مرتضوی عملکرد بانک مسکن را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این بانک در زمینه اشتغال نیز خوب عمل کرده و 100 درصد از اعتبارات طرح بنگاه های اقتصادی را جذب کرده است.

واحدهایی که کالاهای صادراتی تولید می کنند در ا ین جلسه مصوب شد یک درصد به یارانه تولیدات فرش دستباف افزوده شود و طرح هایی که از سال 77 از محل منابع مختلف تسهیلات گرفتند و هنوز موفق به دریافت یارانه نشدند مقرر شد از محل بند-ژ تبصره دو قاونون بودجه در صورت امکان به آنها یارانه پرداخت شود.