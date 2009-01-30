فعالیت افراد فاقد پروانه اشتغال در ساخت و ساز مسکن ممنوع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی موذن امروز در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس قانون نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازی موظف به تعیین صلاحیت معماران تجربی و صدور پروانه اشتغال برای آنها است؛ لذا در مدت سه سال اخیر در راستای اجرایی شدن این قانون از سوی وزارتخانه مذبور در سه دوره آزمون تعیین صلاحیت برگزار شده است.

رئیس کانون کاردان های فنی ساختمان با اشاره به برگزاری سومین دوره آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی در سال جاری عنوان کرد: برگزاری این آزمون بر اساس ابلاغیه دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی و اجرای آن به کانون کاردان های فنی ساختمان سراسر کشور واگذار شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به ابلاغیه وزارت مسکن و شهرسازی در هفته اخیر معماران تجربی فاقد پروانه اشتغال از هرگونه فعالیت در امر ساخت و ساز مسکن منع شده اند.

موذن میزان متقاضیان شرکت در آزمون را در سطح کشور بالغ بر 8 هزار و 500 نفر عنوان کرد و گفت: نتایج این آزمون از سوی وزارت مسکن در پایان امسال اعلام می شود.

وی عنوان کرد: برای متقاضیان در صورت قبولی در آزمون پروانه اشتغال صادر نمی شود بلکه منوط به گذراندن دوره های آموزش تکمیلی خواهد بود.

صدور 15 هزار پروانه اشتغال در بخش مسکن

سید ابراهیم بنی مهد معاون مدیر کل دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی گفت: ظرف سه سال اخیر در راستای تامین نیروی انسانی بحث معماران تجربی ساختمان به عنوان حلقه مفقوده مورد توجه قرار گرفته و امروز تعیین صلاحیت آنان به صورت آزمون در سراسر کشور در حال انجام است.

وی با بیان اینکه مدیریت برگزاری آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی بر عهده کانون کاردان های فنی ساختمان و مجری آن سازمان سنجش کشور است، افزود: متولی اصلی برگزاری آزمون که به صدور پروانه اشتغال به کار معماران تجربی در بخش ساختمان منتهی می شود بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و نماینده این وزارتخانه در استانها امر صدور پروانه را عهده دار خواهند بود.

بنی مهد با اشاره به تعیین صلاحیت معماران حرفه ای در سه بخش آزمون تستی، مصاحبه علمی و شرکت در دوره های آموزشی خاطر نشان کرد: بر اساس ابلاغیه وزارت مسکن و شهرسازی از این پس افرادی به عنوان معمار تجربی در ساختمان سازی فعالیت خواهند داشت که دارای پروانه اشتغال معماران تجربی باشند و به افراد فاقد این پروانه اجازه فعالیت داده نمی شود.

وی با اعلام اینکه تا کنون در کشور 15 هزار پروانه اشتغال به کار معماران تجربی در امر ساختمان سازی صادر شده است، افزود: علت اینکه تا کنون وزارت مسکن و شهرسازی به طور جدی بخش نامه ای در خصوص پروانه اشتغال به کار معماران تجربی صادر نکرده تعداد آنان بوده است زیرا در طی سه دوره برگزاری این آزمون فقط 15 هزار نفر در کشور پذیرش شده اند.