در جلسات مشترک شهرداری با دولت جای مباحث مالی خالی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مهدی چمران در حاشیه نشست روز گذشته شورای عالی استانها در رابطه با نتایج نشست مشترک شهرداری و شورای شهر تهران با دولت به خبرنگاران گفت: شهرداری و شورای شهر تهران انتظار داشتند مباحث مربوط به برنامه ها زودتر تمام و به مسایل مربوط به تامین منابع مالی مورد نیاز می رسیدیم.

وی ادامه داد: برای بررسی بیشتر یک هفته را تعطیل کردیم تا زیرمجموعه‌ ها کارهای خود را انجام دهند و برنامه ‌ها حساب شده‌ تر به جلسه بیابد و به این ترتیب دیگر نیازی نباشد که این جلسات پنج ساعت به طول انجامد.

چمران تصریح کرد: جلسه ‌ای که پنج ساعت طول بکشد و رئیس جمهور این وقت را به این کار اختصاص دهد به معنی اهمیت موضوع و دغدغه‌ های هر دو طرف است.

وی علت زود به نتیجه نرسیدن این جلسات را برخی مشکلات از جمله تامین منابع مالی عنوان کرد و افزود: در عین حال برنامه‌ ها نیز متنوع است هر چند که محور کار پیشنهادی ما همان طرح جامع حمل و نقل و ترافیک است.

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر این مطلب که این جلسات با پیشنهاد و موافقت همه ما بوده است اظهارداشت: نظر شورا در مورد این جلسات مثبت است و شهردار تهران نیز چنین نظری دارد و با علاقه و توجه در جلسات شرکت می کند. در عین حال برخی اختلاف نظرهای تخصصی نظیر میزان سفر و مسایل مرتبط با آنها در این جلسات مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طرح جامع حمل و نقل و ترافیک به عنوان طرح بلندمدت در کنار برنامه‌ های کوتاه مدت و برنامه‌ های مدیریت سفر و ساماندهی شهری برای این جلسات پیشنهاد شده اما صلاح دیده شد که برنامه‌ های کوتاه مدت در شورای عالی ترافیک کشور و یا کمیته‌ های تخصصی مرتبط مطرح و بررسی شوند.

چمران در توضیح تاخیر در این جلسات و از دست رفتن فرصت برای تامین مالی سال آینده گفت: از هر فرصتی استفاده می‌کنیم تا منابع مالی مورد نیاز شهر تهران را تامین کنیم چرا که سال آینده مشکلات دیگری وجود دارد و با جیره ‌بندی آب و مشکلات مالی مواجه می‌شویم.

وی یادآور شد: قبل از تشکیل این جلسات مشترک، جلسات دیگری هم تشکیل شد اما نتایج آن مطلوب نبود و با مسایل دیگری مواجه شد و بازتاب رسانه ‌ای هم به جای کمک رشد منفی داشت.