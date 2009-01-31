تایید صلاحیت موسسین بیمه های تعاونی آغاز شد

محمد جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی بیمه های تعاونی در کشور گفت: در حال حاضر فهرست موسسین بیمه تعاونی از سوی وزارت تعاون به بیمه مرکزی ارسال شده است که باید توسط بیمه مرکزی مورد بررسی و تایید قرار گیرند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران یکی دیگر از مهم ترین مواردی که توسط بیمه مرکزی باید مورد بررسی واقع شود را سرمایه متقاضیان تشکیل بیمه تعاونی اعلام کرد و اظهار داشت: امیدوارم با جلسات مشترکی که با مسئولان وزارت تعاون داریم هر چه سریعتر به جمع بندی برسیم و شرایط آماده تشکیل اولین بیمه تعاونی شود.

فرشباف ماهریان در بخش دیگری از سخنانش و در پاسخ به این سئوال که آیا تا پایان سال اولین شرکت بیمه تعاونی تاسیس خواهد شد؟ تصریح کرد: با توجه به اینکه بیمه ها برای تشکیل و انجام پذیره نویسی باید مراحل مختلفی را پشت سر بگذارند بعید است که بتوانیم تا پایان سال شاهد تشکیل اولین بیمه تعاونی در کشور باشیم.

وی در توضیح بیشتر در زمینه نوع کارکرد بیمه های تعاونی و ضوابط آنها ادامه داد: هر شرکت بیمه ای که بخواهد در کشور تاسیس و فعال شود باید بر اساس ضوابط و مقررات بیمه مرکزی ایران فعالیت کند و در این خصوص تفاوتی بین بیمه تعاونی و خصوصی نیست.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از برنامه ریزی بیمه مرکزی برای تسهیل کار تشکیل شرکتهای بیمه تعاونی سخن گفت و افزود: به دلیل سرعت کار و نیروهای متخصصی که می توانند از حوزه تعاون در بخش بیمه فعال شوند تشکیل بیمه های تعاونی از اولویتها است.

فرشباف ماهریان در مورد اینکه آیا بیمه های تعاونی خدمات جدیدی را در برنامه دارند؟ تاکید کرد: با توجه به اینکه بیمه های تعاونی در مراحل اولیه تایید و اعلام برنامه قرار دارند، تا این مراحل پشت سر گذاشته نشود و کار به مراحل بعدی نرسد نمی توان گفت که بیمه های تعاونی چه خدمات جدیدی را می توانند ارائه کنند.

به گفته وی بیمه مرکزی در برنامه های خود به دنبال ایجاد بازارهای جدید است که از این طریق امکان پوشش های بیمه ای جدید نسبت به گذشته به وجود آید و بهتر است بیمه های تعاونی که خواهند آمد در بخش هایی که تاکنون شرکتهای بیمه موجود در آن وارد نشده و دیده نشده فعال شوند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در ارتباط با این نکته که آیا تعاونی ها این ظرفیت را خواهند داشت که نوآوری و خدمات جدیدی را در بخش بیمه ارائه کنند؟ خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه سیاستهای اصل 44 توسط مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ شده است، بخش تعاون باید خود را تجهیز کند تا از این طریق بتواند سهم 25 درصدی خود را در اقتصاد کشور محقق کند.

فرشباف ماهریان خواستار تشکیل بیمه های تعاونی پرقدرت شد و تصریح کرد: بیمه های تعاونی باید با برنامه ها و خدمات جدید پا به عرصه فعالیتهای بیمه ای بگذارند که بتوانند با بخش خصوصی رقابت کنند.