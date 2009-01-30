اگر دولت اعتبارات را تامین کند سالی 30 کیلومتر مترو می سازیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر قالیباف که در مسجد امام علی بن الحسین (ع) در منطقه 14 سخن میگفت افزود : در این جلسه با عدد و رقم ثابت کردیم و در مقابل افکار عمومی نیز این قول را میدهیم .
وی ادامه داد : در 23 سال گذشته سالانه به طور متوسط 2 کیلومتر مترو در تهران احداث شده که ما از سال 85 برنامهریزی کردیم که سالی 15 کیلومتر خط مترو احداث کنیم.
قالیباف با بیان اینکه ریلگذاری خط 4 متروی تهران از میدان کلاهدوز تا میدان آزادی به اتمام رسیده تصریح کرد: تا قبل از پایان سال جاری این خط مترو از میدان شهدا تا میدان انقلاب به اتمام میرسد و در سال آینده نیز از میدان آزادی تا میدان شهید کلاهدوز تکمیل میشود.
وی در ادامه از افتتاح تونل توحید در زمانبندی خود خبر داد و گفت: احداث تونل رسالت که نصف تونل توحید است 11 سال به طول انجامید اما پروژه تونل توحید 286 روز دیگر به بهرهبرداری میرسد.
شهردار تهران از پروژه بزرگراه امام علی (ع) به عنوان یکی از دغدغههای همیشگی پایتخت یاد کرد و گفت: طرح و اعتبار این پروژه قطعی شده و کار این پروژه آغاز شده اما این پروژه به عنوان یکی از اولویتهای سال آینده است و از ابتدای سال 88 کار را به گونهای پیش میبریم که تا پایان سال از آب و گل در آید.
به گفته قالیباف کار در موضوع بافت فرسوده بسیار سخت، پرزحمت و پرهزینه است که حتماً کمکهای ملی و دولت و همراهی مردم را میطلبد.
شهردار تهران در خصوص پروژه میدان شهید کلاهدوز نیز گفت: از سال 68 که به تهران آمدم میگفتند پروژه شهید کلاهدوز تا 2 سال دیگر به اتمام می رسد و من هرگز فکرش را نمیکرم که خودم روزی در مسند شهرداری این پروژه را دنبال کنم.
وی در ادامه همراهی و همکاری شهروندان در اجرای پروژهها را بسیار مهم دانست و گفت: روزی که خط 2 اتوبوسهای تندرو در حال احداث بود در آن منطقه ترافیک ایجاد شده بود و مردم اعتراضاتی را داشتند که با راهاندازی این خط تمام مشکلات برطرف شد و یا روزی که قصد داشتیم خیابان 15 خرداد را به پیاده راه تبدیل کنیم در آن خیابان بیش از 5/1 میلیون نفر روزانه رفت و آمد میکردند که ما اولویت رفت و آمد را به مردم دادیم. در روز نخست همه سختگیری میکردند اما پس از اجرای پروژه همه از شهرداری تشکر کردند.
قالیباف ادامه داد: هم اکنون در ایجاد خط 3 اتوبوسهای تندرو در افسریه هم نیاز به همکاری شهروندان داریم. پس از اجرای طرح و از بین بردن رفیوژهای وسط از اتوبوسهای جدید در این خط استفاده میکنیم.
وی از احداث اتوبان جدید از گردنه تنباکوچی به عنوان یکی دیگر از پروژههای شهر تهران یاد کرد و افزود: با احداث این اتوبان جدید اجازه تردد کامیونها در اتوبان بسیج را نمیدهیم و همه را به اتوبان جدید منتقل میکنیم.
به گفته شهردار تهران براساس آمارهای موجود حجم آسفالت ریخته شده در کوچهها و خیابانها نسبت به گذشته قابل قیاس نیست.
وی با بیان اینکه همه مشکلات شهر را میشناسیم گفت: در حوزههای مختلف عمرانی، خدمات شهری، فضای سبز، فرهنگی، تربیتی، آموزشی و توجه به مسایل دینی و مساجد اقدامات خوبی در سطح تهران انجام شده است.
وی در بخشی دیگری از سخنان خود در جمع شهروندان منطقه 14 ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت: انقلاب ما ریشه در نهضت حسینی و فرهنگ عاشورایی دارد و انقلاب در این مقطع از تاریخ و زمان ما را از ظلمات به سمت نور هدایت کرد.
به گفته قالیباف انقلاب اسلامی انصافاً باعث احیای مجدد اسلام شد و استقلال، آزادی، و عزت را برای کشور به ارمغان آورد.
وی ادامه داد: رزمندگان و نیروهای مردمی که مظلومانه در دوران دفاع مقدس جنگیدند و به شهادت رسیدند در عین اینکه به کمک الهی و پیروزی اطمینان داشتند هیچگاه فکر نمیکردند انقلاب و نظام ما در این اوج قدرت قرار گیرد و چنین امنیتی داشته باشد.
قالیباف با اشاره به پیروزی مردم لبنان و غزه بر رژیم صهیونیستی گفت: اینها همه از تفکر امام، انقلاب، فرهنگ عاشورایی و دفاع مقدس است.
وی تأکید کرد: هر کس که امروز دغدغه امام، شهدا، انقلاب و دین را دارد و خود را سرباز مخلص نظام میداند باید کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برساند.
شهردار تهران در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین شعارهای ما در دوران انقلاب محرومیتزدایی، توجه به مناطق محروم و اقشار آسیبپذیر و مستضعف بوده که باید این شعارها را تحقق دهیم و ضعفها را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: ما در شهرداری با همان روحیه دوران دفاع مقدس کار میکنیم و به حرفهای حاشیهای گوش نمیکنیم. چون برخی مواقع حرفهایی میشنویم که از خود بیزار میشویم و میگوییم ما انقلاب کردهایم تا کارمان تهمت زدن، غیبت کردن و دروغ گفتن شود؟
به گفته قالیباف امروز باید در عرصههای اقتصادی و اجتماعی پاسخ روشنی برای جوانانی داشته باشیم که 30 سال قبل و در دوران دفاع مقدس و انقلاب نبودند و امروز میخواهند شاخصهای کشور را با دنیا مقایسه کنند.
وی افزود: اگر ما برای این جوانان پاسخ روشن داشته باشیم اینها مجموعه اسلام و نظام را با آغوش باز میپذیرند و میتوانند این پرچم را به نسلهای بعدی منتقل کنند.
نظر شما