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۱۱ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۲۸

قالیباف:

اگر دولت اعتبارات را تامین کند سالی 30 کیلومتر مترو می سازیم

اگر دولت اعتبارات را تامین کند سالی 30 کیلومتر مترو می سازیم

شهردار تهران در جمع شهروندان منطقه 14 گفت: در جلسه‏ای که با رئیس جمهور داشتم به ایشان گفتم اگر دولت اعتبارات را تأمین کند خود را مکلف می‏دانیم که سالی 30 کیلومتر مترو در شهر تهران احداث کنیم به‏ طوری که در 5 سال 157 کیلومتر مترو در تهران احداث شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر قالیباف که در مسجد امام علی بن‏ الحسین (ع) در منطقه 14 سخن می‏گفت افزود : در این جلسه  با عدد و رقم ثابت کردیم و در مقابل افکار عمومی نیز این قول را می‏دهیم .

وی ادامه داد : در 23 سال گذشته سالانه به طور متوسط 2 کیلومتر مترو در تهران احداث شده که ما از سال 85 برنامه‏ریزی کردیم که سالی 15 کیلومتر خط مترو احداث کنیم.

قالیباف با بیان اینکه ریل‏گذاری خط 4 متروی تهران از میدان کلاهدوز تا میدان آزادی به اتمام رسیده تصریح کرد: تا قبل از پایان سال جاری این خط مترو از میدان شهدا تا میدان انقلاب به اتمام می‏رسد و در سال آینده نیز از میدان آزادی تا میدان شهید کلاهدوز تکمیل می‏شود.

وی در ادامه از افتتاح تونل توحید در زمان‏بندی خود خبر داد و گفت: احداث تونل رسالت که نصف تونل توحید است 11 سال به طول انجامید اما پروژه تونل توحید 286 روز دیگر به بهره‏برداری می‏رسد.

شهردار تهران از پروژه بزرگراه امام علی (ع) به عنوان یکی از دغدغه‏های همیشگی پایتخت یاد کرد و گفت: طرح و اعتبار این پروژه قطعی شده و کار این پروژه آغاز شده اما این پروژه به عنوان یکی از اولویت‏های سال آینده است و از ابتدای سال 88 کار را به‏ گونه‏ای پیش می‏بریم که تا پایان سال از آب و گل در آید.

به گفته قالیباف کار در موضوع بافت فرسوده بسیار سخت، پرزحمت و پرهزینه است که حتماً کمکهای ملی و دولت و همراهی مردم را می‏طلبد.

شهردار تهران در خصوص پروژه میدان شهید کلاهدوز نیز گفت: از سال 68 که به تهران آمدم می‏گفتند پروژه شهید کلاهدوز تا 2 سال دیگر به اتمام می رسد و من هرگز فکرش را نمی‏کرم که خودم روزی در مسند شهرداری این پروژه را دنبال کنم.

وی در ادامه همراهی و همکاری شهروندان در اجرای پروژه‏ها را بسیار مهم دانست و گفت: روزی که خط 2 اتوبوسهای تندرو در حال احداث بود در آن منطقه ترافیک ایجاد شده بود و مردم اعتراضاتی را داشتند که با راه‏اندازی این خط تمام مشکلات برطرف شد و یا روزی که قصد داشتیم خیابان 15 خرداد را به پیاده ‏راه تبدیل کنیم در آن خیابان بیش از 5/1 میلیون نفر روزانه رفت و آمد می‏کردند که ما اولویت رفت و آمد را به مردم دادیم. در روز نخست همه سختگیری می‏کردند اما پس از اجرای پروژه همه از شهرداری تشکر کردند.

قالیباف ادامه داد: هم اکنون در ایجاد خط 3 اتوبوسهای تندرو در افسریه هم نیاز به همکاری شهروندان داریم. پس از اجرای طرح و از بین بردن رفیوژهای وسط از اتوبوسهای جدید در این خط استفاده می‏کنیم.

وی از احداث اتوبان جدید از گردنه تنباکوچی به عنوان یکی دیگر از پروژه‏های شهر تهران یاد کرد و افزود: با احداث این اتوبان جدید اجازه تردد کامیونها در اتوبان بسیج را نمی‏دهیم و همه را به اتوبان جدید منتقل می‏کنیم.

به گفته شهردار تهران براساس آمارهای موجود حجم آسفالت ریخته شده در کوچه‏ها و خیابانها نسبت به گذشته قابل قیاس نیست.

وی با بیان اینکه همه مشکلات شهر را می‏شناسیم گفت: در حوزه‏های مختلف عمرانی، خدمات شهری، فضای سبز، فرهنگی، تربیتی، آموزشی و توجه به مسایل دینی و مساجد اقدامات خوبی در سطح تهران انجام شده است.

وی در بخشی دیگری از سخنان خود در جمع شهروندان منطقه 14 ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت: انقلاب ما ریشه در نهضت حسینی و فرهنگ عاشورایی دارد و انقلاب در این مقطع از تاریخ و زمان ما را از ظلمات به سمت نور هدایت کرد.

به گفته قالیباف انقلاب اسلامی انصافاً باعث احیای مجدد اسلام شد و استقلال، آزادی، و عزت را برای کشور به ارمغان آورد.

وی ادامه داد: رزمندگان و نیروهای مردمی که مظلومانه در دوران دفاع مقدس جنگیدند و به شهادت رسیدند در عین اینکه به کمک الهی و پیروزی اطمینان داشتند هیچگاه فکر نمی‏‏کردند انقلاب و نظام ما در این اوج قدرت قرار گیرد و چنین امنیتی داشته باشد.

قالیباف با اشاره به پیروزی مردم لبنان و غزه بر رژیم صهیونیستی گفت: اینها همه از تفکر امام، انقلاب، فرهنگ عاشورایی و دفاع مقدس است.

وی تأکید کرد: هر کس که امروز دغدغه امام، شهدا، انقلاب و دین را دارد و خود را سرباز مخلص نظام می‏داند باید کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برساند.

شهردار تهران در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین شعارهای ما در دوران انقلاب محرومیت‏زدایی، توجه به مناطق محروم و اقشار آسیب‏پذیر و مستضعف بوده که باید این شعارها را تحقق دهیم و ضعف‏‏ها را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: ما در شهرداری با همان روحیه دوران دفاع مقدس کار می‏کنیم و به حرفهای حاشیه‏ای گوش نمی‏کنیم. چون برخی مواقع حرفهایی می‏شنویم که از خود بیزار می‏شویم و می‏گوییم ما انقلاب کرده‏ایم تا کارمان تهمت زدن، غیبت کردن و دروغ گفتن شود؟

به گفته قالیباف امروز باید در عرصه‏های اقتصادی و اجتماعی پاسخ روشنی برای جوانانی داشته باشیم که 30 سال قبل و در دوران دفاع مقدس و انقلاب نبودند و امروز می‏خواهند شاخصهای کشور را با دنیا مقایسه کنند.

وی افزود: اگر ما برای این جوانان پاسخ روشن داشته باشیم اینها مجموعه اسلام و نظام را با آغوش باز می‏پذیرند و می‏توانند این پرچم را به نسلهای بعدی منتقل کنند.

کد مطلب 825472

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