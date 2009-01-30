اگر دولت اعتبارات را تامین کند سالی 30 کیلومتر مترو می سازیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر قالیباف که در مسجد امام علی بن‏ الحسین (ع) در منطقه 14 سخن می‏گفت افزود : در این جلسه با عدد و رقم ثابت کردیم و در مقابل افکار عمومی نیز این قول را می‏دهیم .

وی ادامه داد : در 23 سال گذشته سالانه به طور متوسط 2 کیلومتر مترو در تهران احداث شده که ما از سال 85 برنامه‏ریزی کردیم که سالی 15 کیلومتر خط مترو احداث کنیم.

قالیباف با بیان اینکه ریل‏گذاری خط 4 متروی تهران از میدان کلاهدوز تا میدان آزادی به اتمام رسیده تصریح کرد: تا قبل از پایان سال جاری این خط مترو از میدان شهدا تا میدان انقلاب به اتمام می‏رسد و در سال آینده نیز از میدان آزادی تا میدان شهید کلاهدوز تکمیل می‏شود.

وی در ادامه از افتتاح تونل توحید در زمان‏بندی خود خبر داد و گفت: احداث تونل رسالت که نصف تونل توحید است 11 سال به طول انجامید اما پروژه تونل توحید 286 روز دیگر به بهره‏برداری می‏رسد.

شهردار تهران از پروژه بزرگراه امام علی (ع) به عنوان یکی از دغدغه‏های همیشگی پایتخت یاد کرد و گفت: طرح و اعتبار این پروژه قطعی شده و کار این پروژه آغاز شده اما این پروژه به عنوان یکی از اولویت‏های سال آینده است و از ابتدای سال 88 کار را به‏ گونه‏ای پیش می‏بریم که تا پایان سال از آب و گل در آید.

به گفته قالیباف کار در موضوع بافت فرسوده بسیار سخت، پرزحمت و پرهزینه است که حتماً کمکهای ملی و دولت و همراهی مردم را می‏طلبد.

شهردار تهران در خصوص پروژه میدان شهید کلاهدوز نیز گفت: از سال 68 که به تهران آمدم می‏گفتند پروژه شهید کلاهدوز تا 2 سال دیگر به اتمام می رسد و من هرگز فکرش را نمی‏کرم که خودم روزی در مسند شهرداری این پروژه را دنبال کنم.

وی در ادامه همراهی و همکاری شهروندان در اجرای پروژه‏ها را بسیار مهم دانست و گفت: روزی که خط 2 اتوبوسهای تندرو در حال احداث بود در آن منطقه ترافیک ایجاد شده بود و مردم اعتراضاتی را داشتند که با راه‏اندازی این خط تمام مشکلات برطرف شد و یا روزی که قصد داشتیم خیابان 15 خرداد را به پیاده ‏راه تبدیل کنیم در آن خیابان بیش از 5/1 میلیون نفر روزانه رفت و آمد می‏کردند که ما اولویت رفت و آمد را به مردم دادیم. در روز نخست همه سختگیری می‏کردند اما پس از اجرای پروژه همه از شهرداری تشکر کردند.

قالیباف ادامه داد: هم اکنون در ایجاد خط 3 اتوبوسهای تندرو در افسریه هم نیاز به همکاری شهروندان داریم. پس از اجرای طرح و از بین بردن رفیوژهای وسط از اتوبوسهای جدید در این خط استفاده می‏کنیم.

وی از احداث اتوبان جدید از گردنه تنباکوچی به عنوان یکی دیگر از پروژه‏های شهر تهران یاد کرد و افزود: با احداث این اتوبان جدید اجازه تردد کامیونها در اتوبان بسیج را نمی‏دهیم و همه را به اتوبان جدید منتقل می‏کنیم.

به گفته شهردار تهران براساس آمارهای موجود حجم آسفالت ریخته شده در کوچه‏ها و خیابانها نسبت به گذشته قابل قیاس نیست.

وی با بیان اینکه همه مشکلات شهر را می‏شناسیم گفت: در حوزه‏های مختلف عمرانی، خدمات شهری، فضای سبز، فرهنگی، تربیتی، آموزشی و توجه به مسایل دینی و مساجد اقدامات خوبی در سطح تهران انجام شده است.

وی در بخشی دیگری از سخنان خود در جمع شهروندان منطقه 14 ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت: انقلاب ما ریشه در نهضت حسینی و فرهنگ عاشورایی دارد و انقلاب در این مقطع از تاریخ و زمان ما را از ظلمات به سمت نور هدایت کرد.

به گفته قالیباف انقلاب اسلامی انصافاً باعث احیای مجدد اسلام شد و استقلال، آزادی، و عزت را برای کشور به ارمغان آورد.

وی ادامه داد: رزمندگان و نیروهای مردمی که مظلومانه در دوران دفاع مقدس جنگیدند و به شهادت رسیدند در عین اینکه به کمک الهی و پیروزی اطمینان داشتند هیچگاه فکر نمی‏‏کردند انقلاب و نظام ما در این اوج قدرت قرار گیرد و چنین امنیتی داشته باشد.

قالیباف با اشاره به پیروزی مردم لبنان و غزه بر رژیم صهیونیستی گفت: اینها همه از تفکر امام، انقلاب، فرهنگ عاشورایی و دفاع مقدس است.

وی تأکید کرد: هر کس که امروز دغدغه امام، شهدا، انقلاب و دین را دارد و خود را سرباز مخلص نظام می‏داند باید کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برساند.

شهردار تهران در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین شعارهای ما در دوران انقلاب محرومیت‏زدایی، توجه به مناطق محروم و اقشار آسیب‏پذیر و مستضعف بوده که باید این شعارها را تحقق دهیم و ضعف‏‏ها را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: ما در شهرداری با همان روحیه دوران دفاع مقدس کار می‏کنیم و به حرفهای حاشیه‏ای گوش نمی‏کنیم. چون برخی مواقع حرفهایی می‏شنویم که از خود بیزار می‏شویم و می‏گوییم ما انقلاب کرده‏ایم تا کارمان تهمت زدن، غیبت کردن و دروغ گفتن شود؟

به گفته قالیباف امروز باید در عرصه‏های اقتصادی و اجتماعی پاسخ روشنی برای جوانانی داشته باشیم که 30 سال قبل و در دوران دفاع مقدس و انقلاب نبودند و امروز می‏خواهند شاخصهای کشور را با دنیا مقایسه کنند.

وی افزود: اگر ما برای این جوانان پاسخ روشن داشته باشیم اینها مجموعه اسلام و نظام را با آغوش باز می‏پذیرند و می‏توانند این پرچم را به نسلهای بعدی منتقل کنند.