انقلاب اسلامی ترفند واهی جدایی دین از سیاست را باطل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور امروز در خطبه های نمازجمعه مرکز استان در ساری افزود: انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران را از استبدادگرایی ابرقدرت غرب نجات داد.

وی خاطر نشان کرد: این انقلاب نیز توانست کاخ تابوی ابرقدرت آمریکا را شکست داده و توانست اقتدار ایران اسلامی را در جهان مستولی کند.

امام جمعه موقت ساری با اشاره به اینکه مردم را از استعمارزدگی رهایی بخشید، تصریح کرد: پیروزی انقلاب شکوهمند ایران مدیون رهبری کبیر انقلاب اسلامی بوده است.

یوسف پور با بیان اینکه ارتقاء افکار عمومی ملت ایران در جهان از ثمرات اساسی پیروزی انقلاب بوده است، یادآور شد: افزایش تفکرات سیاسی، اعتقادی، دینی و اجتماعی ایران برکت اساسی انقلاب بوده است.

وی با اعلام این مهم که ایران اسلامی اکنون به برکت پیروزی انقلاب توانسته در سطوح مختلف علمی، پزشکی، هسته ای تواناییها را در سطح جهان داشته باشد، افزود: انقلاب اسلامی احیاء کننده روحیه مقاومت، پایداری، استقامت، بزرگمنشی برای ملت بزرگ ایران بوده است.

خطیب جمعه موقت مرکز مازندران با تاکید بر برپایی باشکوه جشن های سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از سوی ملت اظهار داشت: سی سال مقاومت و پایداری، جهاد و فداکاری، استقلال و آزادی، دینداری و ولایت مداری، مجاهدت و ایثار، استکبارستیزی و تمسک با قرآن و ولایت مداری شاخصه های بارز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بوده است.

وی با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران باید از رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران که پرچمدار این انقلاب بی بدیل در جهان بوده است باشند، خاطر نشان کرد: امام خمینی توانست با شکست ابرقدرت پوشالی غرب، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را برای ملت بزرگ ایران به یادگار بگذارد.

به گزارش مهر، امام جمعه موقت ساری در خطبه های اول نماز عبادی جمعه ساری مردم را به تقوای الهی و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دعوت کرد.

در پایان نمازگزاران ساروی مابین نمازجمعه و نماز عصر، نماز شکر سی سال پیروزی انقلاب اسلامی را ادا کردند.

بیش از 30 تریبون نماز جمعه در مازندران مردم را با احکام عبادی، سیاسی و دینی آشنا می سازند.