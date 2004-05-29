اعزام 220 امدادگر مازندران به مناطق زلزله زده

به گزارش خبرگزاري "مهر" در پي وقوع زمين لرزه در ساعت 17 و 10 دقيقه روز جمعه 8 خرداد ماه در غرب استان مازندران كه متاسفانه منجر به كشته شدن 21 نفر و مجروح شدن بيش از 20 نفر و وارد آمدن خسارت هاي مالي به بخش هاي مسكوني شد، جمعيت هلال احمر مازندران به محض اطلاع از وقوع حادثه نسبت به اعزام بيش از 220 نفر امدادگر و 2 تيم پزشكي در قالب 3 نفر پزشك ، 4 پرستار به همراه 12 دستگاه آمبولانس ، 14 دستگاه وانت و 4 دستگاه كاميون از شهرهاي بهشهر، ساري قائمشهر، آمل ، بابل ، چالوس ، سوادكوه و رامسر به مناطق زلزله زده اقدام نموده است.

همچنين لوازم زيستي اوليه آسيب ديدگان شامل : لوازم بهداشتي ، مواد غذايي ، پوشاك به منطقه ارسال شده است.