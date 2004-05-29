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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۴۴

جمعيت هلال احمر اعلام كرد:

اعزام 220 امدادگر مازندران به مناطق زلزله زده

220 امدادگر هلال احمر مازندران به مناطق زلزله زده اعزام شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" در پي وقوع زمين لرزه در ساعت 17 و 10 دقيقه روز جمعه 8 خرداد ماه در غرب استان مازندران كه متاسفانه منجر به كشته شدن 21 نفر و مجروح شدن بيش از 20 نفر و وارد آمدن خسارت هاي مالي به بخش هاي مسكوني شد، جمعيت هلال احمر مازندران به محض اطلاع از وقوع حادثه نسبت به اعزام بيش از 220 نفر امدادگر و 2 تيم پزشكي در قالب 3 نفر پزشك ، 4 پرستار به همراه 12 دستگاه آمبولانس ، 14 دستگاه وانت و 4 دستگاه كاميون از شهرهاي بهشهر، ساري قائمشهر، آمل ، بابل ، چالوس ، سوادكوه و رامسر به مناطق زلزله زده اقدام نموده است.

همچنين لوازم زيستي اوليه آسيب ديدگان شامل : لوازم بهداشتي ، مواد غذايي ، پوشاك به منطقه ارسال شده است.

 

کد مطلب 82550

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