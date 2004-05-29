اولويت،حفظ امنيت و كنترل اوضاع امنيتي عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر، اياد علاوي در گفتگو با روزنامه الراي العام كويت گفت : حفظ امنيت و كنترل اوضاع امنيتي عراق در راس اولويت هاي دولت جديد عراق است كه قراراست پس از 30 ژوئن(10 تير) اداره امور عراق را تا 7 ماه به عهده بگيرد.

وي كه از سوي شوراي حكومت انتقالي با اكثريت آرا نامزد نخست وزيري عراق شد و سازمان ملل و آمريكا نيز از اين انتخاب استقبال كردند، گفت : گسترش روابط با همسايگان عراق دردستور كار دولت آينده عراق قرار دارد.

علاوي كه به احتمال فراوان نخست وزير آينده عراق خواهد شد، از اعلام اسامي وزيران كابينه اي كه وي قرار است رياست آن را برعهده بگيرد، خودداري كرد، اين كابينه 26 وزير دارد.

وي تاكيد كرد: اعضاي كابينه بر اساس معيارهاي ملي انتخاب خواهند شد نه طائفه اي تا يك حكومت قوي و همگون تشكيل شود.

شايان گفتن است شوراي حكومت انتقالي عراق روز گذشته در يك جلسه فوق العاده كه در حضور برمر حاكم منصوب آمريكا و كاملا محرمانه برگزار كرد، اياد علاوي را به عنوان كانديداي خود براي نخست وزيري آينده عراق اعلام كرد و پل برمر و اخضر ابراهيمي نماينده ويژه كوفي عنان اين انتخاب را تبريك گفتند.

اين در حالي است كه احمد فوزي سخنگوي ابراهيمي از اظهار نظر درباره اينكه انتخاب علاوي از سوي شوراي حكومت انتقالي امري غير منتظره براي ابراهيمي بوده يا اينكه ابراهيمي در جريان اين انتخاب قرار داشته ، خودداري كرد.

به گفته وي، ابراهيمي از نامزدي علاوي استقبال كرده است و به زودي با علاوي براي بررسي نامزدهاي پست رئيس جمهوري و معاونين آن نشست خواهد داشت.

به گفته فوزي، مشاركت ابراهيمي و سازمان ملل هرگز براي تعيين حكومت نيست بلكه براي كمك به عراقي ها در مشخص شدن نامزدها بوده است.

اين در حالي است كه دولت آمريكا روز گذشته اعلام كرد منتظر نظر نهائي اخضر ابراهيمي درباره انتخاب اياد علاوي از سوي شوراي حكومت انتقالي به نخست وزيري دولت آينده عراق است.

خبر ديگر اينكه محمودعثمان عضو شوراي حكومت انتقالي عراق شانس غازي الياور رئيس كنوني شوراي حكومت انتقالي را براي پست رئيس جمهوري دولت موقت عراق بيشتر از عدنان پاچه چي ديگر عضو اين شورا اعلام كرد.

منابع شوراي انتقالي نيز احتمال دادند ابراهيم جعفري شيعه و روزشاويس كرد به عنوان معاونين رئيس دولت انتقالي عراق انتخاب شوند.







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