به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد برابر با آمار انجمن تهیه‌کنندگان سینما ژاپن Eiren در سال 2008 در مجموع 49/160 میلیون بلیت به فروش رسید که نسبت به 19/163 میلیون تماشاگر سال 2007 حدود 7/1 درصد کمتر است.

در این میان سهم فیلم‌های ژاپنی از بازار فروش با 4/22 درصد افزایش به رقمی در حدود 287/1 میلیارد دلار (86/115 میلیارد ین) و 5/59 درصد کل بازار رسید. درآمد هالیوود و دیگر فیلم‌های وارداتی از بازار ژاپن با 9/23 درصد کاهش رقمی در حدود 17/877 میلیون دلار (98/78 میلیارد ین) شد که کمترین میزان در یک دهه اخیر است.





"پونیو روی صخره کنار دریا" هایائو میازاکی پرفروشترین فیلم سال 2008 ژاپن شد

"ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" یکی از تنها دو فیلم هالیوودی و سه فیلم وارداتی بود که با 42/63 میلیون دلار (71/5 میلیارد ین) به فهرست 10 فیلم پرفروش ژاپن راه پیدا کرد و در رده سوم قرار گرفت. در این بین فیلم‌های بسیار موفق در سطح جهانی مانند "شوالیه تاریکی"، "آیرون من" و "کنگ فو پاندا" در بازار ژاپن کمتر از حد انتظار ظاهر شدند.

"پونیو روی صخره کنار دریا" هایائو میازاکی با 15/172 میلیون دلار (5/15 میلیارد ین) پرفروشترین فیلم سال 2008 ژاپن شد و Boys Over Flowers با 07/86 میلیون دلار در رده دوم قرار گرفت.

امسال نیز مانند چند سال اخیر موفقترین فیلم‌های سال ژاپن آثار برگرفته از فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی و کارتونی بودند. هشت فیلم از 10 فیلم موفق بازار ژاپن در سال 2008 را استودیو توهو به بازار عرضه کرد. این استودیو با در اختیار داشتن 554 سینما در ژاپن بزرگترین توزیع‌کننده این کشور است.

توهو با 86/820 میلیون دلار (91/73 میلیارد ین) 38 درصد بازار ژاپن در سال 2008 را در اختیار داشت. استودیو شوچیکو با 92/177 میلیون دلار (02/16 میلیارد ین) دومین استودیو توزیع‌کننده موفق ژاپن در سال گذشته میلادی بود و رده‌ بعدی را استودیو توئی از آن خود کرد.

استودیو برادران وارنر با تقریبا 37/174 میلیون دلار (7/15 میلیارد ین) موفق‌ترین استودیو هالیوود در ژاپن بود. "من افسانه هستم" این استودیو با 87/47 میلیون دلار دیگر فیلم موفق برادران وارنر در سال 2008 بود که به فهرست 10 فیلم پرفروش سال راه پیدا کرد و در رده هشتم قرار گرفت.

سال 2008 در مجموع 418 فیلم ژاپنی در برابر 388 فیلم خارجی به نمایش درآمد در حالی که این نسبت در سال قبل 403 - 407 بود. تعداد سالن‌های سینما نیز از 3221 سینما به 3359 افزایش پیدا کرد.

"رد کلیف قسمت اول" (09/56 میلیون دلار)، "مظنون ایکس" (64/54 میلیون دلار)، "پوکمون: گیراتینا و توهو جنگجوی آسمان" (31/53 میلیون دلار)، "شرکا: فیلم توئی" (31/49 میلیون دلار)، "پسران قرن بیستم" (87/43 میلیون دلار) و "ساعت جادویی" (54/43 میلیون دلار) دیگر فیلم‌های پرفروش بازار ژاپن در سال 2008 بودند.