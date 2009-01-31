عمران شهری خرم آباد در رکود/ خرم آباد نباید بی شهردار باشد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد اظهار داشت: مدتهای زیادی است که وضعیت شهر خرم آباد به لحاظ عمران شهری در رکود به سر می برد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه در خرم آباد از زیبا سازی و نوسازی خبری نیست و در عوض کم کاری های بسیاری صورت گرفته است، یادآور شد: این در حالی است که در حال حاضر حقوق کارگران شهرداری خرم آباد به تاخیر افتاده است.

وی با طرح این سوال که آیا " شهر بدون شهردار" می شود؟، بیان داشت: از شورای شهر خرم آباد به خاطر رضای خدا می خواهیم که بیایند و شهردار را هر چه سریع تر انتخاب کنند.

خطیب جمعه خرم آباد تاخیر در انتخاب شهردار را تاخیر در اعطای حقوق مردم دانست و این امر را بسیار ناراحت کننده خواند و افزود: اینگونه بی توجهی به وضعیت عمران شهری و مسائل شهرداری جای تاسف دارد.

وی با اشاره به سفر اول هیئت دولت به لرستان، ادامه داد: از سفر اول تاکنون هیچ گونه تغییر در اوضاع شهری خرم آباد ایجاد نشده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه وضعیت عمران شهری در خرم آباد نامناسب است از مردم و به ویژه شورای اسلامی خرم آباد خواست تا پیگیری جدی تری در زمینه انتخاب شهردار به عمل آورند.

اختلاف در شورای شهر خرم آباد/ انتخاب شهردار در حاله ابهام

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نوزدهم دی ماه سال جاری شاید اولین روزی بود که زمزمه های استعفای شهردار خرم آباد به گوش رسید اما تایید و عدم تایید حتی خبر استعفای شهردار نیز در شورای شهر خرم آباد با اختلاف نظرات بسیاری همراه بود به طوریکه در مصاحبه های مختلف اعضای شورای شهر عده ای استعفا را تایید و عده دیگر تکذیب کردند!

به هر حال هفته بعد به طوری رسمی خبر استعفای شهردار خرم آباد در میان رسانه ها پیچید و جلسه شورای شهر برای تایید یا رد استعفای شهردار خرم آباد با حضور خبرنگاران و به صورت علنی در 28 دی ماه سال جاری برگزار شد که در نهایت جلسه چهار ساعته که تا ساعات پایانی شب طول کشید بدون نتیجه و با اختلاف نظر اعضای شورای شهر به پایان رسید.

آنچه شاید جای تامل دارد این بود که جلسه بررسی رد یا تایید استعفای شهردار بدون حضور وی و حتی در میان سکوت محمد خدامی برگزار شد.

پیگیریهای خبرنگار مهر و همه رسانه های استان برای یافتن دلیل استعفای شهردار خرم آباد بی نتیجه ماند و مدتها محمد خدامی از دسترس خارج بود.

این در حالی است که در جلسه بعدی شورای شهر خرم آباد که با درگیری و نزاع اعضای این شورا همراه بود چهار نفر از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند و بازهم هیچ تصمیمی برای انتخاب شهردار خرم آباد اتخاذ نشد.

تا این لحظه نگارش خبر هنوز تکلیف رد یا تایید استعفای شهردار خرم آباد مشخص نیست و همچنان نزاع در شورای شهر خرم آباد ادامه دارد و نکته جالب در برخی مصاحبه ها ادعای برخی از اعضای شورای شهر مبنی بر تایید استعفا در جلسه 5 نفره غیر رسمی است.

آنچه محرز است این است که در صورت قبول فرض پذیرفته شدن استعفای شهردار خرم آباد در جلسات تشکیل شده در طول هفته گذشته هیچ کدام از چهار عضو معترض شورای شهر خرم آباد در جلسات انتخاب شهردار جدید به نشانه اعتراض حضور نیافته و جلسه شورای شهر خرم آباد را از هر گونه تصمیم رسمی بازداشته اند.

به هر حال موضوع شورای شهر خرم آباد و انتخاب شهردار این شهر موضوع پیچیده ای است که حتی مقامات ارشد استان را نیز درگیر کرده است و تنها در این میان مردم تنها کسانی هستند که متضرر خواهند شد.

کارگران شهرداری خرم آباد دو ماه است حقوق نگرفته اند

ذکر این نکته نیز مهم است که کارگران شهرداری خرم آباد در روزهای پایانی سال و در آستانه سال نو مدت دو ماه است که هنوز حقوق خود را در یافت نکرده اند.

بدون شهردار ماندن خرم آباد در فصل بودجه ریزی به عنوان مرکز لرستان در آخرین واکنش ها امروز موجب انتقاد شدید نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در خطبه های این هفته نماز جمعه شد تا شاید این بار اعضای شورای شهر تصمیمی جدی در خصوص وضعیت شهر بدون شهردار خرم آباد بگیرند.