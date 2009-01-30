به گزارش خبرنگار مهر، بودجه امسال برنامه حمایت و گسترش سینمای ملی بر اساس قانون بودجه سال 1387 کل کشور مصوب روز اول اسفندماه 1386 مبلغ 41 میلیارد تومان و 97 میلیون تومان است.

اگر نمایندگان مجلس بودجه پیشنهادی 46 میلیارد و 100 میلیون تومانی دولت را برای سینمای ملی تصویب کنند، به این ترتیب سینمای ایران سال آینده پنج میلیارد تومان افزایش بودجه خواهد داشت که نسبت به امسال حدود 12 درصد افزایش نشان می‌دهد.

برنامه حمایت و گسترش هنرهای تجسمی امسال شش میلیارد و 600 میلیون تومان بودجه دارد که در لایحه بودجه سال 88 این رقم با یک میلیارد تومان افزایش به هفت میلیارد و 600 میلیون تومان رسیده است.

برنامه حمایت و گسترش هنرهای نمایشی هم در لایحه بودجه سال 88 رقم 17 میلیارد و 800 میلیون تومان را به خود اختصاص داده که در مقایسه با 14 میلیارد و 600 میلیون تومان امسال، رشدی 2/3 میلیارد تومانی را شاهد خواهد بود.

بودجه پیشنهادی دولت برای حمایت و صیانت از موسیقی ملی 9 میلیارد و 200 میلیون تومان در لایحه بودجه 88 است که این رقم در بودجه مصوب امسال هفت میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است.

اگر تمام ارقام پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 88 بدون تغییر از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی بگذرد، بخش‌های تجسمی حدود 16، تئاتر حدود 22 و موسیقی هم حدود 22 درصد افزایش بودجه خواهند داشت.