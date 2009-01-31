تعامل میان دولتهاست که هویت آنها را مشخص می‌کند و دوست و دشمن برای آنها تعیین می‌کند و آنها را به خودیاری (self help) می‌کشاند یا نمی‌کشاند و بسته به این هویت خود و دیگری است که آنارشی معنای خود را می‌یابد.[1]

نکته دیگری که در زمینه فرهنگ حاکم بر نظام بین‌الملل و رابطه آن با آنارشی مورد توجه سازه‌انگاری هست، محدود نساختن مفهوم هنجارها و قواعد نظام یا جامعه بین‌الملل به قواعد و هنجارهای "خوب" است، یعنی آنچه باعث خشونت در نظام می‌شود.

یک نظام بین‌الملل می‌تواند واجد قواعد و هنجارهایی باشد که باعث افزایش خشونت نیز می‌شوند. تأکید "ونت"(Wendt) بر اینکه "تعارض می‌تواند نمونه‌ای از نظم فرهنگی باشد" نشان می‌دهد که برداشت از نظم، هنجارها و قاعده به موارد ضد خشونت محدود نمی‌شود. از این منظر، نظم و خشونت(البته لاجرم نه در سطحی محدود) منافاتی ندارد.[2]

برخی از سازه‌انگاران بر نقش قواعد و هنجارها در برساختن حیات سیاسی بین‌المللی توجه می‌کنند. هنجارها و اصول اخلاقی، بازیها(بازی‌های زبانی) را شکل می‌دهند و هم معانی بیناذهنی را ایجاد می‌کنند که به بازیگران امکان و اجازه تعامل با یکدیگر را می‌دهد. قواعد و اصول اخلاقی، راهنمای عمل‌اند و ابزاری هستند که به اشخاص اجازه می‌دهند، اهداف خود را پیگیری کرده و معنای مشترک داشته باشند تا بتوانند با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته باشند و دعاوی را به نقد بکشند و کنشها و رفتارشان را توجیه کنند. لذا این مسأله مطرح است که چگونه تعارضات اجتماعی از طریق ظهور دیدگاهی اخلاقی در درون چارچوبی از کنش ارتباطی، مستعد راه‌حلهای غیر خشونت آمیز و تحت هدایت قواعد می‌شوند و از این طریق راه برای همکاری گشوده می‌شود.

بر اساس سازه‌انگاری تحول و تغییر انگاره‌ها، قواعد و هنجارها در نظام بین‌الملل زمانی رخ می‌دهد، که کنشگران از طریق رویه‌های خود هنجارها و قواعد تشکیل دهنده تعاملات بین‌المللی را تغییر می‌دهند. علاوه بر این، بازتولید رویه کنشگران بین‌المللی(یعنی دولتها) وابسته بازتولید رویه‌های کنشگران داخلی(یعنی افراد و گروه‌ها) است؛ بنابراین دگرگونیهای بنیادین در سیاست بین‌الملل هنگامی رخ می‌دهد که باورها و هویتهای کنشگران داخلی تغییر کند و از این طریق، هنجارهای قوام بخش در رویه‌های سیاسی آنها تغییر ایجاد کند.

همانگونه که مشاهده می‌شود به نظر سازه انگاران، هویتها و هنجارهای اجتماعی می‌توانند با روابط نهادینه شکل بگیرند و تغییر پیدا کنند. آنچه اشخاص می‌خواهند، وابسته به این است که با که تعامل دارند، تا چه حد به آن گروهها وابسته‌اند، از فرایند چه می‌آموزند، و چگونه اولویتها و دعاوی شناخت خود را نسبت به دیگران مشروعیت می‌بخشند.[3]

بنابراین یکی از عرصه‌هایی که در تغییر هویت کنشگران نقش دارد، نهادها و سازمانهای بین‌المللی‌اند. از چشم ‌انداز سازه‌انگاری، نهادها و سازمانهای بین‌المللی، تجسم معانی مشترک علی و تجویزی اند و آنچه منطق مشروع برای رفتار در چهارچوب آنها تلقی می‌شود باید بر اساس این معانی تفسیر و توجیه شود. بنابراین، برای فهم رفتار دولتها تحلیلگر باید هم به آنچه توصیه می‌شود و هم چگونگی تفسیر آن از سوی کنشگر و دیگران توجه کند. از این منظر، نهادهای بین‌المللی عرصه‌هایی‌اند که هنجارها در درون آنها به کار گرفته می‌شوند، تفسیر می‌گردند، و دچار تحول می‌شوند. از سوی دیگر، نهادها ناشرین هنجارها هستند و کنشگران را جامعه پذیر می کنند و فرهنگ سازمانی به بخشی از مجموعه ارزشی آنها تبدیل می‌شود. در نتیجه، تغییر در نظام بین‌الملل می‌تواند از طریق این نهادها صورت گیرد.[4]

یادداشتها

1- A.Wendt, "Anarchy is What States Make of it",International Organization,46:2,1992.

2- حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریه‌‌های روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات سمت، 1385، ص 347.

3- پیشین، ص 354.

4- جان بیلیس و استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین، تهران: انتشارات ابرار معاصر، 1383، ص 550.