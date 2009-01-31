به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هندوستان، این تحقیق نشان می‌دهد که زنان مسلمانی که در اروپا به سر می‌برند به رغم باورهای نادرستی که درباره آنها وجود دارند و تبلیغات منفی که علیه آنها در رابطه با حجاب صورت می‌گیرد از فرصتهای خوب به طور شایسته بهره‌برداری کرده‌اند.

این تحقیق همچنین مشخص کرده است که نسل درحال ظهوری از زنان مسلمان به طور درحال رشدی مستقل بوده و مصمم هستند تمام موانع موجود را در راه رسیدن به تحصیلات کامل و مشاغلی که به آن علاقه دارند رفع کنند.

این درحالی است که تحقیقات دانشگاه کیمبریج یادآور شده است که این زنان موفق مسلمان همچنین سنتهای فرهنگی خود را مدنظر قرار می‌دهند و به تبع آن با تبعیض و تردید از سوی اکثریت غیرمسلمان جامعه رو به رو هستند.

این چالشها اغلب با پیشینه خانوادگی چندان متمولی همراه نیست که این امر می‌تواند ثبات اجتماعی و آرمانهای آنها را محدود کند.

این تحقیقت با عنوان " زنان مسلمان اروپایی: آرمانها و چالشهای بالقوه" از سوی بنیادن بادوین توسط دکتر سارا سیلوستری محقق دانشگاه کیمبریج انجام شده است.

این نخستین تحقیق آکادمیک محسوب می‌شود که موضوع زنان مسلمان در اروپا را به‌نحوی تطبیقی بررسی کرده است و این موضوع را فراتر از بحث حجاب و تجربه مهاجرت مدنظر داشته است.