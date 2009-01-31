به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه با موضوع "پیروزی انقلاب 57" برگزار خواهد شد و آثار برگزیده جوایزی دریافت می کنند.

آثار برگزیده در نمایشگاه دهه فجر در خانه فرهنگ دانشگاه علوم پزشکی تهران به نمایش گذاشته خواهند شد و دانشجویان علاقمندان تا 15 بهمن ماه جاری فرصت دارند آثار خود را به مسئولان خانه فرهنگ ارائه کنند.

خانه فرهنگ امام خمینی (ره) کوی علوم پزشکی تهران نیز در روزهای دهه فجر مسابقه "شعر انقلابی" را برگزار می کند. این مسابقه ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران است و هنرمندان دانشجو باید اشعار خود را تا پایان روز سه شنبه 22 بهمن ماه جاری به مسئولان خانه فرهنگ ارائه کنند.