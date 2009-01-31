  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۱۹

مسابقه دانشجویی ویژه 30 سالگی انقلاب برگزار می‌شود

مسابقه دانشجویی ویژه 30 سالگی انقلاب برگزار می‌شود

مسابقه شعر، داستان، خاطره، قطعه ادبی، طراحی و خوشنویسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران ویژه سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه با موضوع "پیروزی انقلاب 57" برگزار خواهد شد و آثار برگزیده جوایزی دریافت می کنند.

آثار برگزیده در نمایشگاه دهه فجر در خانه فرهنگ دانشگاه علوم پزشکی تهران به نمایش گذاشته خواهند شد و دانشجویان علاقمندان تا 15 بهمن ماه جاری فرصت دارند آثار خود را به مسئولان خانه فرهنگ ارائه کنند.

خانه فرهنگ امام خمینی (ره) کوی علوم پزشکی تهران نیز در روزهای دهه فجر مسابقه "شعر انقلابی" را برگزار می کند. این مسابقه ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران است و هنرمندان دانشجو باید اشعار خود را تا پایان روز سه شنبه 22 بهمن ماه جاری به مسئولان خانه فرهنگ ارائه کنند.

کد مطلب 825589

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها