به گزارش خبرنگار" مهر" ايمان رزاقي راد گلزن اول تيم ابومسلم خراسان كه در فصل گذشته گلهاي حساسي را براي سياه پوشان ابومسلم به ثمر رسانده دراين فصل قصد دارد تا به استقلال بپيوندد.

دراين خصوص صحبتهاي اوليه بين رزاقي راد واميرقلعه نويي انجام شده وتنها بحث برسرمسايل مالي مانده كه قراراست استقلال دراين خصوص همكاريهاي لازم را براي جذب اين مهاجم داشته باشد.

گفتني است: رزاقي راد درفصل جديد نقل وانتقالات بازيكن آزاد محسوب خواهد شد ومي تواند ازابومسلم جدا شود. وي درليگ گذشته 8 گل براي ابومسلم به ثمررساند.