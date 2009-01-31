سرمربی تیم والیبال سنگ آهن بافق یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به پتانسیلی که در تیم وجود دارد و مسائل مالی که از آن بهره‎مند هستیم سرنوشت خود را در فصل جاری مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور پیش‌بینی می کنیم.

وی تصریح کرد: توانایی‎های تیم در حدی نیست که به رده های بالای جدول فکر کنیم. اما به حدی هم ضعیف و ناتوان نیستیم که به رده‌های پائین و تنها حفظ سهمیه لیگ برتری خود اکتفا کنیم. بازیکنان سنگ آهن بافق یزد این قابلیت را دارند که بتوانند در میانه جدول جا داشته باشند و باید برای این مهم تلاش کنند.

میرحسینی که تیمش در حال حاضر با 27 امتیاز دررده هشتم جدول رده‎بندی مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور قرار دارد، تاکید کرد: نباید از این رده پائین تر برویم. باید برای صعود دو پله‌ای تلاش داشته باشیم. در نهایت فکر می کنم یکی از رده‌های ششم تا هشتم شایسته تیم سنگ آهن بافق یزد باشد.

سرمربی تیم والیبال سنگ آهن بافق یزد در ادامه با اشاره به شکست تیمش مقابل پیکان در هفته نوزدهم مسابقات لیگ برتر تصریح کرد: پیروزی ما در این بازی جزو محالات لیگ برتر بود. هر چند نباید به این صورت و با این نتیجه (صفر بر 3) هم می‌باختیم. بازیکنان ما با تصور از پیش باخته بودن به میدان رفتند. این امر باعث شد گیم‌های اول و دوم را با اختلاف زیاد واگذار کنیم.

وی در خصوص دیدار آتی تیمش مقابل شهرداری همدان گفت: برروی کاغذ پیروز بازی هستیم و باید در زمین بازی هم به همین نتیجه برسیم. چرا که به لحاظ فنی کاملا برتر از حریف هستیم.