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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۴۳

راه اندازی سایت خدمات آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

راه اندازی سایت خدمات آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سایت خدمات آموزش الکترونیکی مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هدف ارائه آموزش مداوم اینترنتی و ارائه دروس و نمونه های بالینی الکترونیکی راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت خدمات آموزش الکترونیکی مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هدف ارائه اطلاعات و خدمات آموزش الکترونیکی معتبر در این دانشگاه راه اندازی شده است.

کاربران می توانند ضمن دسترسی سریع و آسان کاربران به مواد آموزشی الکترونیکی از جمله فیلم، کتاب، انیمیشن و ... از ارائه آموزش مداوم اینترنتی، آموزش بیماران و ارائه دروس و نمونه های بالینی الکترونیکی نیز استفاده کنند.

هدف اصلی این سایت که از سوی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شده است ارائه اطلاعات و خدمات آموزش الکترونیکی معتبر و صحیح، بدون سو گیری و دقیق با به کار گیری اصول فنی و زیبایی شناختی جهت اساتید، دانشجویان، فارغ التحصیلان مشمول بازآموزی است.

نرم افزار محاسبات دیجیتالی پزشکی، نرم افزار آزمون احیای قلبی و ریوی و نرم افزار تعاملی آناتومی آدام از جمله نرم افزارهای آموزشی موجود در این سایت است.

کد مطلب 825596

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