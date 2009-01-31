راه اندازی سایت خدمات آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، سایت خدمات آموزش الکترونیکی مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هدف ارائه اطلاعات و خدمات آموزش الکترونیکی معتبر در این دانشگاه راه اندازی شده است.

کاربران می توانند ضمن دسترسی سریع و آسان کاربران به مواد آموزشی الکترونیکی از جمله فیلم، کتاب، انیمیشن و ... از ارائه آموزش مداوم اینترنتی، آموزش بیماران و ارائه دروس و نمونه های بالینی الکترونیکی نیز استفاده کنند.

هدف اصلی این سایت که از سوی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شده است ارائه اطلاعات و خدمات آموزش الکترونیکی معتبر و صحیح، بدون سو گیری و دقیق با به کار گیری اصول فنی و زیبایی شناختی جهت اساتید، دانشجویان، فارغ التحصیلان مشمول بازآموزی است.

نرم افزار محاسبات دیجیتالی پزشکی، نرم افزار آزمون احیای قلبی و ریوی و نرم افزار تعاملی آناتومی آدام از جمله نرم افزارهای آموزشی موجود در این سایت است.