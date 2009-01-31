تجمیع بیمارستانهای آموزشی/ اجباری شدن طرح اصلاحات آموزش پزشکی عمومی

دکتر بهرام عین اللهی با اشاره به فعالیت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی در راستای ارزیابی بیمارستانهای آموزشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دبیرخانه بازدیدهایی را در زمینه ارزیابی بیمارستانها به انجام رسانده است.

وی اضافه کرد: در سفرهای استانی که انجام می شود نیز سعی بر این است که تا حد امکان بیمارستانهای آموزشی تجمیع شوند و نیازهای آموزشی در بیمارستانهایی که امکانات بهتری دارند گردآوری شوند.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: توصیه شده است که برای نیازهای درمانی در بیمارستانها از پزشکان ثابت، استخدامی و طرحی استفاده شود و در بیمارستانهای آموزشی فرصت آموزش بهتری برای کارورزان فراهم شود.

وی یادآور شد: شورای آموزش پزشکی عمومی در حال حاضر اختیارات زیادی برای تغییر در برنامه آموزشی، تدریس بر مبنای ارگانهای بدن و تلفیق دروس علوم پایه دارد و اصلاحات برنامه آموزش پزشکی عمومی را نیز پیش می برد.

عین اللهی تاکید کرد: در حال حاضر اجرای اصلاحات برنامه آموزش پزشکی اختیاری است اما پس از طی مراحل اختیاری، وارد مرحله اجباری برای سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور می شود.