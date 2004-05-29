تركيب هيات رييسه موقت مجلس مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، در انتخابات هيات رييسه موقت مجلس هفتم كه امروز برگزار شد پس از رييس و نواب رييس منشي هاي هيات رييسه انتخاب شدند .

از مجموع 267 راي ماخوذه، حميدرضا حاج بابايي با كسب 185 راي، جهانبش محبي نيا با 166 راي ، عليرضا زاكاني با 159 راي و آقاي حسين سبحاني نيا 150 راي و احمد موسوي 134 راي و الياس نادران با كسب 125 راي به عنوان شش منشي هيات رييسه برگزيده شدند .



همچنين از مجموعه 270 راي ماخوذه براي انتخاب كارپرداز ، محسن كوهكن با كسب 166 راي ، احمد ناطق نوري با كسب 137 راي و حسن نوعي اقدم با كسب 135راي به عنوان كارپردازان هيات رييسه موقت مجلس انتخاب شدند .



بنابراين گزارش هيات رئيسه موقت مجلس هفتم بعد از انتخاب با حضور در پشت تريبون مجلس سوگند ياد كردند. اين سوگندنامه را حدادعادل قرائت كرد و ساير اعضاي هيات رئيسه آن را تكرار كردند .