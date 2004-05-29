براي كشتي گرفتن دوره اي هيچ مشكلي ندارم

غلامرضا محمدي دارنده 4 مدال نقره وبرنزكشتي آزاد جهان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" با بيان اين مطلب گفت: درمسابقات انتخابي تيم ملي درشرايط بسيارخوبي ازلحاظ روحي وانگيزه قرارداشتم، اما ازلحاظ آمادگي درشرايط نسبي بودم.

مدعي پوشيدن پيراهن تيم ملي كشتي آزاد ايران دروزن -55 كيلوگرم درمورد وضعيت آمادگي وتمرينات خود گفت: ازلحاظ آمادگي شرايط خوبي دارم، پس ازمسابقات انتخابي تيم ملي ازحجم تمرينات خود كم كردم تا ازامروزتمرينات خود را به صورت جدي تري دنبال كنم.

محمدي كه با تصميم كميته فني فدراسيون كشتي بايد به نورزاد واصلاني درجام اوماخانوف روسيه به رقابت بپردازد، گفت: اوماخانوف جام بسيارخوب ومعتبري است وازسطح كيفي بالايي برخورداراست، اميدوارم بتوانم دراين جام متناسب با تمريناتي كه داشته ام، نتيجه بگيرم.

محمدي دررابطه با انتقاداتي كه به واسطه دوري وي ازتشك كشتي وارد است، تصريح كرد: اين كه مي گويند من نمي توانم كشتي دوره اي بگيرم را به هيچ وجه قبول ندارم، برطبق قوانين فيلا هركشتي گيردرروز3 كشتي بايد بگيرد ومن اين توانايي را درخود مي بينم كه كشتي هاي دوره اي را با موفقيت پشت سربگذارم.

دارنده 4 مدال نقره وبرنزكشتي آزاد جهان درپايان عوامل موثردرموفقيت كشتي ايران درالمپيك 2004 آتن را دوري ازمسايل حاشيه اي دانست وگفت: جداازمسايل فني كه تاثير بسزايي درنتيجه گيري كشتي ايران درالمپيك دارد، دوري ازمسايل حاشيه اي نيزدراين روند بي تاثيرنيست. تيم ملي كشتي بايد همدل ومنسجم شود واگر كشتي گيران ازلحاظ روحي تقويت شوند، بطورحتم نتايج بهتري حال خواهد شد.