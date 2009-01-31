  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۳۵

50 درصد روستاهای تنکابن فاقد آب آشامیدنی بهداشتی است

50 درصد روستاهای تنکابن فاقد آب آشامیدنی بهداشتی است

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار تنکابن گفت: 50 درصد حدود 400 روستای این شهرستان گردشگر پذیر فاقد آب آشامیدنی بهداشتی و سالم است.

غلامرضا مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نبود آب آشامیدنی سالم موجب شده تا شماری از اهالی این روستا به برخی بیماریها مبتلا شوند.

وی اظهار داشت: برای رفع مشکل آب آشامیدنی شهرهای این شهرستان 150 میلیارد ریال و روستاهای منطقه 70 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی تصریح کرد: تاکنون 40 میلیارد ریال برای رفع مشکل آب آشامیدنی روستاهای منطقه هزینه شد.

به گفته مشایخی، فرسودگی شبکه ها، قدیمی بودن و کمبود منابع آبی از دیگر مشکلات فراروی منطقه است.

فرماندار تنکابن افزود: ورود سالانه گردشگران زیاد، مشکل آب آشامیدنی در فصل های تعطیل در این شهرستان را حادتر کرده است.

وی خواستار برنامه ریزی جامع و اصولی و تامین اعتبار مورد نیاز برای رفع مشکلات موجود شد.

شهرستان حدود 200 هزار نفری تنکابن در غرب مازندران واقع شده است.

 

کد مطلب 825636

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها