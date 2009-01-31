50 درصد روستاهای تنکابن فاقد آب آشامیدنی بهداشتی است

غلامرضا مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نبود آب آشامیدنی سالم موجب شده تا شماری از اهالی این روستا به برخی بیماریها مبتلا شوند.

وی اظهار داشت: برای رفع مشکل آب آشامیدنی شهرهای این شهرستان 150 میلیارد ریال و روستاهای منطقه 70 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی تصریح کرد: تاکنون 40 میلیارد ریال برای رفع مشکل آب آشامیدنی روستاهای منطقه هزینه شد.

به گفته مشایخی، فرسودگی شبکه ها، قدیمی بودن و کمبود منابع آبی از دیگر مشکلات فراروی منطقه است.

فرماندار تنکابن افزود: ورود سالانه گردشگران زیاد، مشکل آب آشامیدنی در فصل های تعطیل در این شهرستان را حادتر کرده است.

وی خواستار برنامه ریزی جامع و اصولی و تامین اعتبار مورد نیاز برای رفع مشکلات موجود شد.

شهرستان حدود 200 هزار نفری تنکابن در غرب مازندران واقع شده است.