صادرات برق ايران به عراق از اواسط تابستان آغاز مي شود

مديرعامل شركت صانير در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" درخصوص فعاليت ايران دربازسازي صنعت برق عراق گفت:

ساخت خط انتقال 100 كيلوواتي برق به عراق آغاز شده و صادرات برق ايران به اين كشور از اواسط تابستان آغاز مي شود، همچنين درخواست هايي براي صدور تجهيزات برق از اين كشور دريافت كرده ايم كه در حال بررسي است.



علي رضا كدخدايي با اشاره به اينكه ايران به بيش از14كشور دنيا تجهيزات آب و برق صادر مي كند، افزود: حجم قراردادهاي ايران در زمينه صادرات خدمات و تجهيزات آب و برق بالغ بر700 ميليون دلار است كه بالاترين حجم قراردادهاي بين المللي ايران محسوب مي شود.

وي از برنده شدن ايران در مناقصه اي در پاكستان خبرداد و افزود: اين مناقصه مربوط به تعمير تعدادي از ترانس هاي قدرت است كه اين قرارداد با ارزشي معادل يك ميليون دلار در مدت چهار ماه توسط متخصصان داخلي انجام مي شود.

كدخدايي افزود: ايران در صادرات ترانس هاي فشار قوي وضعيف فعاليت خوبي داشته است و حجم صادرات اين محصول به 20 ميليون دلار مي رسد.

مديرعامل شركت صانير با بيان اينكه ايران در زمينه صنعت آب داراي توانايي ها وتجربيات خوبي است، اظهار داشت: هم اكنون ايران در حال انجام پروژه ساخت كانال هاي آبي در تاجيكستان است كه ارزش اين قرارداد حدود 29 ميليون دلار است .