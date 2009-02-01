دستاوردهای انقلاب با حکومتهای شاهنشاهی قبل از آن قابل قیاس نیست

حسن قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قائم شهر افزود : دستاوردهای 30 ساله انقلاب اسلامی در ایران یا هر منطقه از کشور آنقدر با عظمت است که با ساعتها سخنرانی نیز نمی توان آن را بیان کرد.

وی تصریح کرد: استکبار از اوایل انقلاب با برنامه ریزی و هزینه های گزاف قصد لطمه زدن به این نظام مبتنی بر مردم داشت ولی با رهنمود های حضرت امام خمینی (ره) و هوشیاری و ولایت مداری مردم موفق نشده اند.

قلی زاده به دستاوردهای انقلاب در شهرستان قائم شهر اشاره کرد و گفت : قبل از انقلاب 14 هزار روستا از آب شرب بهره مند بودند ولی در حال حاضر این میزان به 131 هزار روستا از 151 هزار روستای شهرستان قائم شهر افزایش یافته است و مشترکین آب شرب شهری نیز از 12 هزار به 48 هزار اشتراک رسیده است.

وی با اعلام اینکه مطالعات فاز اول و دوم فاضلاب شهری قائم شهر به پایان رسیده است، اظهار داشت: با اتمام آبگیری سد البرز و تکمیل کانال های انتقال آب این سد ،شهرستان قائم شهر بیشترین بهره را نسبت به دیگر شهرستان از آب این سد را خواهد برد.

به گفته وی ، 97 درصد جمعیت شهرستان قائم شهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و گاز رسانی باقی مانده که 18 روستا در منطقه بالا تجن هستند در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید و به سه روستای دیگر در شش ماهه اول سال آینده گاز رسانی خواهد شد.

فرماندار قائم شهر این شهرستان را بیشترین بهره بردار از جایگاه های CNG در مازندران عنوان کرد و گفت : هفت جایگاه CNG در شهرستان قائم شهر به بهره برداری رسیده است که 14 جایگاه نیز در حال ساخت است ، با توجه به اینکه قائم شهر فعالترین شهرستان در نصب تجهیزات CNG در استان با روزی 80 خودرو است.

وی خاطر نشان کرد: بهترین شبکه توزیع برق مازندران در قائم شهر می باشد که میزان مشترکین برق در قبل از انقلاب 26 هزار اشتراک و در حال حاضر 112 هزار مشترک برق (100 درصد) در شهرستان موجود است.

قلی زاده با بیان اینکه تعداد اشتراک خط تلفن ثابت از هزار مشترک در قبل از انقلاب به 150 هزار مشترک افزایش یافته است ، اظهار داشت: 96 هزار مشترک خط تلفن ثابت در شهرستان قائم شهر فعال هستند که 60 درصد این میزان در دولت نهم واگذار شده است.

وی به تهیه شدن 67 طرح هادی در روستا های شهرستان قائم شهر اشاره کرد و گفت: از این میزان بیش از 25 طرح هادی در روستاها اجرا شده است و تا کنون دو هزار خانوار تسهیلات نوسازی و بهسازی ساختمانهای روستایی دریافت کرده اند.

به گفته وی، رشد جمعیت در شهرستان قائم شهر نسبت به شهرستانهای دیگر مازندران کمتر بوده و قائم شهر در مهاجرت معکوس روستا به شهر در رتبه اول استان قرار دارد.

وی افزود : قبل از انقلاب تنها یک سالن سرپوشیده برای استفاده عموم مردم وجود داشت ولی در حال حاضر شهرستان قائم شهر دارای 12 سالن سرپوشیده شهری می باشد و یک استادیوم پنج هزار نفری نیز در حال ساخت است.

فرماندار شهرستان قائمشهر خاطرنشان کرد: تعداد خانه بهداشت در قبل از انقلاب 12 عدد بود که در طول 30 سال انقلاب اسلامی این میزان به 7720 خانه بهداشت در روستاهای شهرستان افزایش یافته و تعداد بهورزان نیز 10 برابر شده است.

به گفته وی، ساخت بیمارستان در کیاکلا ، احداث دو بیمارستان خصوصی از محل اعتبارات بنگاه های زودبازده، طرح افزایش ظرفیت بیمارستان رازی، آغاز عملیات اجرایی مرکز جراحی قلب باز در بیمارستان ولیعصر و ساختمان مرکز انتقال خون در دولت نهم در شهرستان اتفاق افتاده است.

وی دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش کشاورزی شهرستان را شگفت انگیز توصیف کرد و گفت: رتبه اول در باغداری، بهره برداری از 13 جایگاه سورتینگ با 123 نفر اشتغالزایی ،رتبه اول در دارا بودن بیشترین مرغداری با 229 مرغداری بخش کوچکی از دستاورد های انقلاب بخش کشاورزی در شهرستان قائم شهر است.

قلی زاده اظهار داشت: 10118 کارگاه و کارخانه توسط بخش خصوصی در طول این سی سال در قائم شهر ایجاد شده است که 38 هزار نفر طبق آمار سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار هستند.