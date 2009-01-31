خط اینترنت پرسرعت در زنجان راه اندازی می شود

رضا شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان در خصوص دلایل کم بودن سرعت اینترنت در استان و بالا بودن هزینه های آن افزود:: علت این امر کم فروشی ISP هاست به طوری که باید یک خطADSL 64 کیلو بایت را فقط به 10 نفر بفروشند در حالی که این خط را به 20 یا تعداد بیشتری واگذار می کنند که خود باعث کاهش سرعت اینترنت می شود.

شیبانی یادآور شد: برای رفع مشکل سرعت کم اینترنت در استان زنجان به زودی خط اینترانت بسیار قوی در استان فعال می شود به طوری که بر روی آن 13 هزار پرت ADSL نصب خواهد شد و این خطوط با قیمت بسیار نازلی در اختیار کاربران قرار می گیرد.

وی در ادامه با عنوان اینکه در زمان حاضر در استان زنجان 2400خطوط فیبر نوری فعال است، افزود: خوشبختانه با 2400 کیلومتر فیبر نوری که در استان وجود دارد ارتباط خوبی چه در داخل و چه با استانهای همجوار از قبیل تهران، کردستان و همدان داریم و اینگونه ارتباطات از طریق فیبر نوری برای تبادل اطلاعات و راحتی ارتباطات روز به روز در حال گسترش است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان زنجان یکی از مشکلات اهالی روستاها را نبود شعبات بانک در روستاها دانست و ابراز کرد: اهالی روستاها برای بعضی از پرداختها از جمله قبوض آب، برق همچنین ثبت نام در دانشگاه ها یا کارهای پستی با مشکل مواجه بودند که این موانع با افتتاح دفاترICT روستایی حل و انجام این امور برای روستاییان آسان شده است.

وی در خصوص افزایش تعداد تلفن همراه در مقایسه با 10 سال گذشته در سطح استان ، خاطر نشان کرد: پدیده جدید تلفن همراه که از سال 70 مرسوم شده به جایی رسیده که هم اکنون در استان 400 هزار سوییچ تلفن همراه وجود دارد از این تعداد 320 هزار شماره با ضریب نفوذ 07/32 درصد دایر است.

شیبانی افزود: تعداد 200 سایت BTS کل جاده های ترانزیت، 17 شهرستان و 315 روستا را تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار داده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان زنجان گفت: بوسیله دیتاها و تجهیزات الکترونیکی که در 17 شهرستان استان وجود دارد به تمام شهروندان در این شهرستانها خدمات اینترنتی ارائه می شود به طوری که تجارت الکترونیک در بانک ها از طریق مخابرات است.

شیبانی ادامه داد: در 19 مرکز تلفن ثابت روستایی نیز جایگزینی سوئیچ صورت گرفته و در 12 مرکز روستایی اقدامات جایگزینی و توسعه توامان صورت پذیرفته است.