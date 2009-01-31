شمقدری در گفتگو با مهر: بسته سینمایی پیشنهادی به رئیس جمهوری "سیاسی" نیست

جواد شمقدری درباره بسته سینمایی پیشنهادی به رئیس جمهوری به خبرنگار مهر گفت: جلسه‌ای که سه‌شنبه با حضور تعدادی از سینماگران داشتیم درباره بسته پیشنهادی است که قرار است به دکتر احمدی‌نژاد ارائه شود. در این جلسه درباره مسائل سینما، مشکل‌ها، بحران‌ها و راهکارهای حل بحران‌ها بحث شد.

وی افزود: در چنین جلسه‌هایی پیشنهادهایی پراکنده از سوی کارشناسان و اهالی سینما بیان می‌شود که باید کامل و پخته شود. ما علاوه بر سینماگران، از شورای عالی تهیه‌کنندگان، کانون کارگردانان، وزارت ارشاد، هیت اسلامی هنرمندان و حوزه هنری دعوت کردیم تا در این جلسه حاضر باشند و نماینده حوزه، تهیه‌کنندگان و وزارت ارشاد در جلسه حضور داشتند.

مشاور رئیس جمهوری در امور هنری ادامه داد: هدف از ارائه این بسته و تشکیل چنین جلسه‌هایی ارتقای سینمای ایران است. در جلسه سه‌شنبه درباره مسائل مختلف صحبت و محورهای متفاوت مطرح شد که سعی کردیم این محورها را دسته‌بندی کنیم و کارگروههایی تشکیل بدهیم که طرح‌ها و برنامه‌ها در آنها هدفمند شوند.

شمقدری گفت: پیش‌بینی می‌شود در شش ماه بتوانیم طرح‌ را به رئیس جمهوری ارائه دهیم و رسیدن به نتیجه نهایی به مشارکت دوستان در جلسه‌ها و همراهی آنها برمی‌گردد. این بسته می‌تواند ابزاری کمکی برای تدوین برنامه استراتژیک سینما باشد و پیشنهاد شورا ارتقای سینمای ایران در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله است و می‌تواند به تدوین برنامه‌ای جامعتر بینجامد.

وی با اشاره به فراجناحی بودن شورا و نتایج آن گفت: ما از گروههای مختلف برای شرکت در جلسه دعوت و سعی کردیم از تقابل آرای افراد و گروههای مختلف به نفع سینمای ایران استفاده کنیم. طراحی این برنامه در جهت اهداف بلند نظام تبیین شده و امیدوارم گروهها از آن برداشت سیاسی نکنند.

مشاور رئیس جمهوری در امور هنری در پایان گفت: تداوم دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد گرچه می‌تواند ضامنی برای اجرای این طرحها باشد، اما ما به ماجرا سیاسی و تاریخ مصرفدار نگاه نمی‌کنیم.

در جلسه مشاور رئیس جمهوری با سینماگران علیرضا داودنژاد، حبیب کاوش، علیرضا سجادپور، غلامرضا موسوی، جمال شورجه، احمد میرعلایی، شفیع آقامحمدیان، ضیاء‌الدین دری و علیرضا سبط‌ احمدی حضور داشتند.