به گزارش خبرنگار مهر، درام مافیاییبه کارگردانی ماتیو گارونه بر مبنای رمان پرفروش روبرتو ساویانو ساخته شده و درباره مافیای کامورا در ناپل است. این فیلم با بازی نیکولو مانتا، جانفلیس ایمپاراتو و تونی سرویلو اولین بار ماه مه پیش در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد و جایزه بزرگ هیئت داوران را برد.

گارونه 39 ساله در فیلم 137 دقیقه‌ای "گومورا" زندگی پنج شخصیت را که مسیرشان با گروه مافیایی کامورا یکی می‌شود، مورد توجه قرار داده است. او فیلم را با بازیگران غیر حرفه‌ای و مخفیانه در ناپل ساخت و سرویلو تنها بازیگر حرفه‌ای آن است. کتاب ساویانو که مبنای فیلم گارونه بوده از زمان انتشار در 2006 تاکنون بیش از یک میلیون نسخه فروش داشته است.

این کتاب به 42 زبان نیز ترجمه شده است. ساویانو در کتاب خود با پرده برداشتن از دخالت گروه مافیایی کامورا در خرید و فروش اسلحه، ساختمان‌سازی و قاچاق مواد مخدر تصویری هولناک از این سندیکای جنایتکار ترسیم کرده و به همین دلیل سران مافیا دستور مرگ ساویانو را صادر کرده‌اند.

"گومورا" سال 2008 به نمایندگی از ایتالیا برای حضور در بخش اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان معرفی شد، اما از راه یافتن به فهرست نامزدهای نهایی بازماند. این فیلم در عین حال برنده پنج جایزه از جمله بهترین فیلم و کارگردان از بیست و یکمین دوره جوایز آکادمی فیلم اروپا شد. "مهمانان"، "مومیاگر" و "عشق اول" از دیگر ساخته‌های گارونه است.

نمایی از فیلم سینمایی "اجتماع"

درام جنگی "اجتماع" (Assembly) به کارگردانی فنگ زیائوگنگ تولید 2007 چین و هنگ‌کنگ و مدت زمان آن 124 دقیقه است. فیلم رفتار قهرمانانه گروهی از سربازان کمونیست را در پایان جنگ داخلی در چین در اواخر سال‌های 1940 به تصویر می‌کشد. "اجتماع" بر مبنای رمان "یک مورد قانونی" ساخته شد.

فیلم از معدود آثار سینمای چین است که در آن تصویری واقعگرایانه از جنگ داخلی این کشور ارائه شده است. "اجتماع" در شش رشته نامزد دریافت جوایز اسب طلایی بود و جایزه بهترین بازیگر مرد (هانیو) را برد، ضمن اینک در جشنواره پیونگ یانگ برنده سه جایزه از جمله بهترین فیلم شد.

فیلم "مکزیکی" سال 2001 به کارگردانی گور وربینسکی به مدت 123 دقیقه بر مبنای فیلمنامه‌ای از ج. ه. وایمن جلوی دوربین رفت. در این فیلم براد پیت، جولیا رابرتس، جیمز گاندولفینی، باب بالابان، شرمن اوگستس، مایکل سروریس، جین هاکمن و ریچارد کوکا جلو نقش‌آفرینی کردند.

در داستان "مکزیکی" آمده است: ناشیگری جری ولباک مکانیک خرده‌پای مافیا همیشه به نوعی رفع و رجوع شده است. سامانتا دوست جری می‌خواهد او همکاری‌اش را با مافیا قطع کند و پس از آنکه آخرین گاف باعث به زندان افتادن آرنولد مارگولیز از روسای مافیا می‌شود، برنی نیمن یکی از روسای مافیا نیز می‌خواهد دیگر چشمش به جری نیفتد...

"مکزیکی" با بودجه 57 میلیون دلاری ساخته شد و فروش جهانی آن 148 میلیون دلار بود. وربینسکی 44 ساله سازنده سه‌گانه پرفروش "دزدان دریایی کارائیب" شامل "نفرین مروارید سیاه"، "سینه مرد مرده" و "در انتهای دنیا" است. "شکار موش" و "هواشناس" از دیگر فیلم‌های اوست که انیمیشن "رنگو" با بازی‌ جانی دپ را در مرحله پیش‌تولید دارد.