عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-مردم عراق امروز برای تعیین نامزدهای شورای استانی عراق به پای صندوق های رای می روند.
-تاکید اشتاین مایر وزیر امورخارجه آلمان بر حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران.
-کاسترو از حمایت اسرائیل از اوباما انتقاد کرد.
-سناتور "کارل لوین" رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا اعلام کرد که معتقد است زمان آن فرا رسیده تا آمریکا دریک رابطه جدید با روسیه برای کنترل ایران تلاش کند.
-عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان شب گذشته با "جرج میچل" فرستاده اوباما به خاورمیانه گفتگو کرد.
-یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی نسبت به تعیین هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه شکایت کرد.
-آنجلا مرکل صدراعظم آلمان خواستار شکل گیری شورای اقتصادی سازمان ملل متحد شد.
-تونی بلر نماینده ویژه کمیته چهارجانبه در خاورمیانه گفت: حماس باید بخشی از روند صلح در خاورمیانه باشد.
-شاه محمود قریشی وزیر امورخارجه پاکستان درکنفرانسی خبری اعلام کرد که تنش چندانی میان اسلام آباد و کابل وجود ندارد.
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