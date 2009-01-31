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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۰۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

 -مردم عراق امروز برای تعیین نامزدهای شورای استانی عراق به پای صندوق های رای می روند.

-تاکید اشتاین مایر وزیر امورخارجه آلمان بر حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران.

-کاسترو از حمایت اسرائیل از اوباما انتقاد کرد.

-سناتور "کارل لوین" رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا اعلام کرد که معتقد است زمان آن فرا رسیده تا آمریکا دریک رابطه جدید با روسیه برای کنترل ایران تلاش کند.

-عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان شب گذشته با "جرج میچل" فرستاده اوباما به خاورمیانه گفتگو کرد.

-یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی نسبت به تعیین هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه شکایت کرد.

-آنجلا مرکل صدراعظم آلمان خواستار شکل گیری شورای اقتصادی سازمان ملل متحد شد.

-تونی بلر نماینده ویژه کمیته چهارجانبه در خاورمیانه گفت: حماس باید بخشی از روند صلح در خاورمیانه باشد.

 -شاه محمود قریشی وزیر امورخارجه پاکستان درکنفرانسی خبری اعلام کرد که تنش چندانی میان اسلام آباد و کابل وجود ندارد.

کد مطلب 825665

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