هفته فرهنگی اهواز در شیراز برگزار می شود

موسی شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن سی امین دهه فجر و به منظور معرفی فرهنگ شهر اهواز به سایر هموطنان، هفته فرهنگی اهواز به صورت نمایشگاه در شهر شیراز برگزار می شود، ضمن اینکه شهرداری شیراز نیز اقدام به برگزاری هفته فرهنگی این شهر در اهواز به صورت همزمان می کند.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه ها هنرمندان دو شهر با اجرای برنامه های مختلف اقدام به معرفی فرهنگ و رسم و رسوم شهرهای خود می کنند.

شاعری شناسایی فرهنگ ها بومی محلی و توسعه گردشگری بین این دو استان را از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه دانست و گفت: این برنامه های در تقویم شهرداری های این دو شهر گنجانده شده و برای سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اهواز گفت: برای افتتاح این نمایشگاه برگزاری مراسم باشکوهی در نظر گرفته شده تا آغاز به کار این نمایشگاه ها و هفته های فرهنگی به اطلاع کلیه مردم این شهر و استان برسد.

شاعری در پایان با بیان اینکه اجرای این برنامه ها نقش مهمی در ایجاد تبادل فرهنگی میان کلانشهرهایی با قدمت تاریخی بالا دارد، ابراز امیدواری کرد: اجرای این برنامه های فرهنگی در کلانشهرهای دیگر هم در آینده اجرا شود.