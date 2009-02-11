موفقیت محققان کشور در معرفی ارقام گیاهان زراعی مقاوم به خشکسالی

دکتر قاسم اسدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون حدود 2 هزار طرح تحقیقاتی در این مرکز به اجرا درآمده است، گفت: در سال جاری 126 طرح تحقیقاتی شد که از آن جمله می توان به کنترل و گواهی بذر اشاره کرد. طبق این طرح قادر خواهیم بود سالیانه حدود 7 تا 13 هزارتن بذر کنترل و ارزیابی شده را به عنوان پایه بذری در اختیار کشاورزان قرار دهیم.

وی هدف از این طرح را جلوگیری از آفات و بیماریهایی گیاهی و ارائه استاندارد در این زمینه ذکر کرد و افزود: در این راستا محققان مرکز موفق به معرفی یک رقم جدید از بذر سیب زمینی شدند.

اسدیان به اقدامات این مرکز در زمینه مبارزه با آفات و بیماریهای محصولات زراعی اشاره کرد و اظهار داشت: در پروژه تحقیقاتی رقم مقاوم چغندرقند را معرفی کردیم که نسبت به بیماری "رایزوکتونیا" مقاوم بوده و با ایجاد "میکروپلات" یا کرت کوچک در مزارع این امکان را به ما داد که از انتشار بیماری به سایر گونه ها جلوگیری کنیم.

وی ایجاد و تجهیز 6 آزمایشگاه را از امکانات تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان ذکر و خاطر نشان کرد: با استفاده از این آزمایشگاهها طرحهای تحقیقاتی اجرا شد که در طی آن موفق به معرفی ذرت "سینگل کراس 500 "، معرفی سیب زمینی رقم ساوالان، معرفی کلزا رقم "زرفام" و معرفی ارقام چغندرقند شامل "رسول"، "شیرین"، "گلگه"، "گدوک"، "زرقان" و رقم "پیشگام" در ماههای اخیر اجرا شدیم.

تبدیل تهدیدها به فرصت

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان تحقیقات خشکسالی و استفاده از ارقام مقاوم را از اولویتهای این مرکز نام برد و به مهر گفت: با استفاده از فناوریهای نوین و کار مهندسی باغ دیمی را احداث کردیم که بدون حتی یک بار آبیاری اداره می شود. در این باغ درختان بادام پرورش داده می شود.

اسدیان ادامه داد: اگرچه در گذشته بسیاری از مناطق به کشت بادام اختصاص داده شده بودند ولی هم اکنون این کشت بسیار محدود شده و از این رو با انجام کار تحقیقاتی، بذور مقاوم به خشکی را جمع آوری کردیم و پس از کشت موفق شدیم چندین نوع بذر بادام مقاوم را معرفی کنیم.

تاسیس هرباریوم

این مقام مسئول از تاسیس هرباریوم در استام همدان خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر کل پوشش گیاهی استان همدان بیش از 7 هزار نمونه است که حدود 1350 گونه گیاهی را شناسایی کردیم و به دنبال آن هرباریوم نگهداری گیاهان استان تاسیس شد.

وی اظهار داشت: از 1350 گونه 320 گونه گیاهان دارویی شناسایی و از بین آنها 190 گونه در باغ گیاهان دارویی جمع آوری شد. این امر باعث شناسایی، کشت، اهلی کردن و توسعه کشت گیاهان دارویی می شود.

اسدیان به بیان فعالیتهای این مرکز در زمینه دامپروری پرداخت و تاکید کرد: در حوزه دامپروری بر روی نژادهای مختلف گوسفند از جمله نژاد گوسفند "مهربان" فعالیت تحقیقاتی انجام شده است. این نژاد مزایای قابل توجهی دارند که از آن جمله می توان به مصرف علوفه کمتر و ضریب تبدیل بیشتر و مقاومت به بیماریهای دام اشاره کرد.