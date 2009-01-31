هامبورگ با شکست بایرن صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هامبورگ دیشب در چارچوب هفته هجدهم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه یک بر صفر مقابل میهمان خود بایرن به برتری رسید. تک گل هامبورگ را ملادن پتریچ در دقیقه 44 به ثمر رساند. هامبورگ با این پیروزی به روند 11 بازی بدون شکست بایرن مونیخ خاتمه داد.

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:

* کلن - ولفسبورگ

* دورتموند - بایر لورکوزن

* هانوفر - شالکه

* هرتا - اینتراخت

* هوفنهایم - انرگی کوتبوس

* اشتوتگارت - مونشن گلادباخ



فردا نیز دو دیدار به ترتیب زیر برگزار خواهد شد:

* بوخوم - کارلسروهه

* وردربرمن - آرمنیا بیله فلد

جدول رده بندی:

1- هامبورگ 36 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- هوفنهایم 35 امتیاز

3- بایرن مونیخ 35 امتیاز(یک بازی بیشتر)

4- هرتابرلین 3 امتیاز

------------------

16-انرگی کوتبوس 13 امتیاز

17- بوخوم 11 امتیاز

18- مونشن گلادباخ 11 امتیاز