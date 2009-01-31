اشتاین مایر بر حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شیهوا، " فرانک والتر اشتاین مایر" در جمع نمایندگان پارلمان آلمان همچنین بدون توجه به رویکرد موثر و کارساز همیشگی ایران از این کشور خواست تا پیشنهاد جدید "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر باز کردن باب گفتگوها درباره برنامه هسته ای تهران را رد نکند.

وی افزود: دیپلماسی راه حل این مسئله است.

بر پایه گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اوباما از زمان ورود به کاخ سفید سیاست آمریکا را در قبال ایران تغییر داده و خواستار استفاده از "دیپلماسی مستقیم" در قبال ایران است.

اشتاین مایر با تاکید بر اهمیت "حل دیپلماتیک" موضوع هسته ای ایران خاطر نشان کرد:" به نظر من زمان برای ما جهت درخواست از ایران و مقامهای آن برای رد نکردن این پیشنهاد فرا رسیده است. "

از سوی دیگر، به گفته ،"جنز پلوتنر" سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان ، نشست نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان( 1+5 ) برای بررسی آخرین تحولات فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران چهارشنبه هفته آتی در برلین برگزار می شود.

این نشست در حالی برگزار می شود که مقامهای آمریکایی و همپیمانان آنها با وجود اطلاع از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران، همچنان بر لزوم حفظ فشارها بر ایران تاکید داشته و دشمنی خود را با حق طبیعی ملت ایران ادامه می دهند.

