به گزارش خبرنگار مهر، در فهرست پرفروشهای کتابفروشان تهرانی و شهرستانی این هفته آثار حوزه ادبیات داستانی به همراه یک کتاب فلسفی با عنوان "پرسیدن بهتر از پاسخ دادن" بیشتر به چشم می‌خورد.

صعود کتابهای ادبی به صدر جدول پرفروش‌ها

مسئول کتابفروشی "نیک" که به طور اختصاصی به فروش آثار فرهنگی اشتغال دارد با اشاره به فروش و استقبال خوب از کتابهای ادبی، رمان خارجی "تنهایی پرهیاهو" از بهومیل هرابال نویسنده اهل چک را به عنوان پرفروشترین کتاب خود در هفته گذشته معرفی کرد.

"تنهایی پرهیاهو" را پرویز دوایی ترجمه کرده که سالها پیش به هنگم نخستین چاپش فروش بالایی را به دست آورد. اخیراً مراسم بزرگداشت مترجم این کتاب با حضور بسیاری از شخصیتهای ادبی و سینمایی برگزار شد و فروش بالای این کتاب در هفته گذشته بی‌تاثیر از این یادبود نیست.

مسئول این کتابفروشی همچنین به ترتیب کتاب‌های "فرزند پنجم"، "مهمان ناخوانده"، "کافه پیانو"، "خورده جنایتهای زن و شوهری"، "یوزپلنگهایی که با من دویدند"، "همخونه"، "ها کردن" و "بازی عروس و داماد" را به عنوان دیگر کتابهای پرفروش خود اعلام کرد.

مسئول نشر مولا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از فروش بالای کتاب فلسفی "پرسیدن بهتر از پاسخ دادن" و "جامعه شناسی خودمانی" خبر داد و کتابهای "طریق عرفان"، "روانشناسی ابن سینا"، "کرگدن"، "انسان از منظر دیگر"، "دو رساله عرفانی"، "مرآت‌العارفین"، "دفاعیات" و "نفس صبح" را از دیگر پرفروشهای خود اعلام کرد.

آثار ترجمه‌ای؛ پرفروشهای روانشناسی

مسئول کتابفروشی جیحون در خیابان انقلاب تهران که به طور اختصاصی به فروش کتابهای روانشاسی اشتغال دارد همچنان از استقبال کتاب ترجمه در این حوزه خبر می‌دهد.

"قدرت صبر"، "قدرت هوش اجتماعی" ، "غرق در نور"، " حکایت دولت و فرزانگی "، "راز"، "سفر روح"، "چهار اثر از فلورانس اسکاول شین"، "15ثروتمند موفق؛ 15 پل موفقیت"، ""تنها عشق حقیقت دارد" و "قانون جذب" کتابهای حوزه روانشناسی موفقیت است که در فهرست پرفروشهای این کتابفروشی قرار گرفته است.

مسئول کتابفروشی بیدگل نیز کتابهای "اندی وارهل"، "فرهنگ بر و بچه های تهرون"، "گفتگو با مارلون براندو"، "تخیل مکالمه‌ای"، "آذری غریب"، "پسر حاجی باباجان"، "گفتگو با روبرتو پولی"، "کسی می‌آید" و "پیکر زن همچون میدان نبرد" را به عنوان آثار پرفروش خود در هفته گذشته معرفی کرد.

مسئول کتابفروشی باغ در میدان تجریش نیز آثار متنوع ادبی و روانشناسی را به عنوان پرفروشهای هفته خود معرفی کرد. "پسرحاجی باباجان"، "اجاق سرد همسایه"، "تخیل مکالمه‌ای"، "فرزند عشق" و "زبان اسطوره" از جمله این عناوین‌اند.

"دا" همچنان پرفروش

نشر چشمه نیز که در منطقه‌ای دیگری از بازار کتاب در تهران قرار دارد چاپ جدید "کافه پیانو" و "نگران نباش" را به عنوان پرفروش‌های خود معرفی کرد.

"دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد"، "پسر حاجی بابا جان"، "خرده جنایت‌های زن و شوهری"، "امشب در سینما ستاره"، "گداها همیشه با ما هستند" و "مفهوم دیالکتیک" نیز از دیگر عناوین پرفروش این کتابفروشی است.

کتابفروشی سوره مهر نیز "چهلمین نفر"، "فرمانده من"، "نگهبان غار"، "دا"، "پاوه سرخ"، "معلم فراری"، "آقای شهردار"، "چه کسی ماشه را خواهد کشید"، "فوتبال و جنگ"، "غریبه" و "سفر به قبله" را در فهرست پرفروش های خود قرار داده است.

کتابهای ادبی و دینی در عناوین پرفروشهای شهرستانها

در لیست پرفروشهای شهر کتاب شهرستان شیراز عناوین قدیمی ادبی و روانشناسی قرار دارد.

"صد سال تنهایی"، "زنبق دره"، "قلعه حیوانات"، "1984"، "کوری"، "دختری با پرتقال"، "راز فال ورق"، "چهار اثر از فلورانس اسکاول شین"، "روز اول عشق"و "کافه پیانو" عناوین پرفروش هفته گذشته در شیراز است.

کتابفروشی دهخدا تبریز نیز "تماشاخانه اساطیر"، "مقدمه بر پدیدار شناسی روح"، "سیطره خیر"، "آذربایجان ایران آغاز جنگ سرد"، "دو قدم این ور خط"، "طبقه اجتماعی دولت در ایران" و "تنوع دین در روزگار ما" را پرفروش‌‌ترین کتابهای هفته خود یاد کرد.

در شهرستان اصفهان نیز نمایشنامه "حسد" و کتابهای "پری فراموشی"، "معرکه"، "جاودانگی" و "کارای پربنیگان" جزو فهرست پرفروشها قراردارند و کتاب فروشی امام مشهد نیز سه عنوان "یادنامه راشد راست قامتان پهنه اندرز"، "حکایتهای علمی" و "نومعتزلیان" را به عنوان پرفروشهای خود معرفی کرد.