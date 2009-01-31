تاکید چین و آمریکا بر حل مسائل جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و هو جین تائو در یک گفتگوی تلفنی بر همکاری در امور منطقه ای از جمله مسائل ایران، افغانستان، پاکستان، ضد تروریسم همچنین مسائل مربوط به آب و هوا تاکید کردند.

"رابرت گیبس" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که اوباما و هو جین تائو روز گذشته بر روابط مثبت و سازنده روابط دو کشور تاکید کردند.

به گفته گیبس، اوباما در این گفتگو به هو جین تائو گفته است که او در صدد دیدار هر چه سریع تر با وی و تبادل نظر بین مقام های ارشد دو کشور است.

در این گفتگوی تلفنی همکاری بر حل مسائل مالی بین المللی و توافق برهمکاری های نزدیک بین دو کشور حیاتی ارزیابی شده است.