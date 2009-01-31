طرح ایجاد گرایش "ادبیات معاصر" در وزارت علوم

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین طرح ایجاد گرایش "ادبیات معاصر" در مقطع کارشناسی ارشد این رشته خبر داد.

غلامرضا مستعلی پارسا در این باره گفت: مقدمات این کار انجام شده و طرح و برنامه آن را آماده‌ کرده‌ایم و به معاونت آموزشی دانشگاه داده‌ایم و از آن طریق هم طرح به وزرت علوم رفته است.

وی هدف از تاسیس این گرایش را وارد کردن مسائل جدید ادبی و آشنایی بیشتر دانشجویان با ادبیات معاصر ایران و دیگر کشورها عنوان کرد.

پارسا افزود : در صورت تصویب این طرح گرایش "ادبیات معاصر" به رشته‌ زبان و ادبیات فارسی در مقطع فوق لیسانس اضافه می‌شود. البته برای این کار نیاز به برنامه‌ریزی علمی تر و دقیقتری است و فکر می‌کنم بررسی آن در وزارت علوم یکسال طول بکشد.

مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: انجام چنین کاری نیازمند طی مراحل اداری خاصی است اما امیدوارم برای سال 1389 این گرایش در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد بیاید.