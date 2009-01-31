لاله افتخاری رئیس کمیسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نه تنها دستگاهها ونهادهای فرهنگی بلکه همه ملت موظف به زنده نگاه داشتن اندیشه های دینی امام خمینی(ره) هستند.

وی افزود: امام متعلق به زمان، مجلس، دولتی خاص و یا یک کشور نیست ، شخصیت ایشان فراتر از یک کشور است، چرا که امام نگاهی الهی و دینی به بشریت و تکلیف داشته، بنابراین فراتر از کشور ما بوده و تأثیر آن در جای جای دنیا مشاهده می شود.

افتخاری همچنین یادآور شد: جایگاه حضرت امام، بزرگداشت آن حضرت و زنده نگاه داشتن راه وی و تلاش جهت تداوم راه بنیانگذار انقلاب و احیا کردن منویات آن حضرت در حقیقت فراتر از برنامه کشور است ما موظف هستیم در خدمت امامی باشیم که رهبری این انقلاب را برعهده داشتند.

رئیس کمیسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه ما باید به این امر توجه داشته باشیم، نویسندگان، شعرا، هنرمندان و اندیشمندان هم در این رابطه مسئولیت دارند. اما نظام اسلامی متشکل از دولت و مجلس مسئولیت خاصی در این رابطه دارند و باید این موضوع را به دقت مورد توجه داشته باشند .

وی در ادامه خواستار بررسی و تبیین دیدگاههای حضرت امام (ره) شد و تأکید کرد که باید بند بند این دیدگاه ها مورد توجه قرار گرفته، شخصیت حضرت امام به درستی معرفی و خواسته ها و منویات وی به طور جدی از سوی افراد مختلف به کار گرفته شده و وارد عرصه شوند.