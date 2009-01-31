به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ایران روز چهارشنبه در دومین بازی خود در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های 2011 آسیا مقابل تایلند متوقف شد. ایران در دیدار نخست موفق شده بود با 6 گل تیم سنگاپور را درهم بکوبد اما در دیدار با تایلند با خوش اقبالی توانست بدون شکست از زمین خارج شود. این در حالی است که علی دایی، سرمربی تیم از عملکرد تیم تحت رهبری خود ابراز رضایت کرده و حتی پا را از این فراتر نهاده و پیروزی را حق ایران دانسته است.

دایی پیش‌تر در جمع خبرنگاران تایلندی گفته بود که این تیم را تیم اول ایران بدانند در حالی که در نشست پس از پایان بازی عنوان کرد چنانچه لژیونرها را در اختیار می داشت موفق به کسب پیروزی می شد. قدر مسلم تیم ملی ایران به زعم مردم که همواره چشمان تیزبینی دارند و کارشناسان، بازی‌های قابل قبولی ارائه نمی کند که این امر می تواند حتی به صعود نکردن به رقابت‌های جام جهانی 2010 بینجامد.

نگاهی به بازی‌های گذشته ایران نشان داده که ما قادر به کسب نتایج قاطع مقابل حریفان خود نیستیم. در بازی با عربستان در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی اگرچه نتیجه خوبی کسب کردیم و این تیم را در خانه متوقف کردیم اما بازی چشمگیری ارائه نکردیم. ما کره شمالی را بردیم در حالی که سید مهدی رحمتی بهترین بازیکن میدان بود که این برای تیم میزبان قابل قبول نیست. امارات را با اتکا به تجربه کریم باقری متوقف کردیم و در بازی با سنگاپور (مقدماتی جام ملت‌ها) تا زمانی که یار حریف اخراج نشده بود، بازی قابل قبولی را ارائه نکردیم.

بیژن ذوالفقارنسب، مربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان، در این رابطه گفت: "تیم ما نیاز به هماهنگی بازیکنان اصلی دارد و این هماهنگی در دیدارهای دشوار بین المللی حاصل می شود در حالی که تیم ملی متجاوز از دو سال است که تحت فشار جدی قرار نگرفته است".

وی افزود: " سازمان تیم ملی از اینکه معایب تیم ملی عیان شود دچار وحشت است و در نتیجه دیدارهای دوستانه ساده‌ای را برگزار می کند که نتیجه گرفتن در این دیدارها، تیم ما را دچار نوعی خوشبینی کاذب کرده است. ما در خط میانی هنوز به ترکیب مطلوب خود دست پیدا نکرده ایم".

تیم ملی دیدارهای مهم و سرنوشت‌سازی را مقابل کره جنوبی و عربستان پیش رو دارد و چنانچه نتواند در این دیدارها نتایج قابل قبول کسب کند شاید فرصتی برای جبران نداشته باشد. تیم ملی در خط میانی بازیکنانی چون کریم باقری، جواد نکونام و آندرانیک تیموریان را در اختیار دارد. صرف نظر از نکونام که جای ثابتی در میانه میدان دارد باید دید دایی از تیموریان و باقری چگونه می خواهد در ترکیب خود استفاده کند. خلعتبری و غلام‌نژاد هم هنوز با استانداردهای بین المللی فاصله دارند و نمی توان خط هافبکی پر قدرت را با این بازیکنان متصور بود.

به هر تقدیر تیم ملی باید مشکلات اساسی خود را برطرف کند چرا که بازی‌های گذشته نشان داده خط میانی که همواره نقطه برتری ما نسبت به حریفان بوده، این روزها بسیار فقیر است که این نقیصه اگر امروز اصلاح نشود، لطمات جبران ناپذیری به پیکر فوتبال کشورمان وارد می آورد.