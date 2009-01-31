وینگو بگوویچ در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: در چند هفته گذشته تیم فوتبال پاس همدان در شرایطی گرفتار آمده بود که با وجود ارائه بازی‌های قابل قبول نمی توانست نتایج مناسبی کسب کند. شرایط ما بحرانی بود و روندی نزولی را طی می کردیم. شاید اگر در باشگاهی به غیر از پاس بودم و مدیری غیر از اولیایی داشتم عذر مرا تا به امروز خواسته بودند.

این مربی کروات با تاکید بر اینکه مدیران و مسئولان باشگاه پاس همدان به او اعتماد و اعتقاد دارند، افزود: پس از ناکامی‌های تیم پاس از سوی مسئولان باشگاه به من به اندازه پنج بازی فرصت داده شد تا تیم را از شرایط بحرانی نجات دهم. خوشخبتانه تا به امروز توانسته‌ام به وعده خود عمل کنم طوریکه از سه بازی شش امتیاز به دست آورده‌ایم.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که تیم پاس همدان بتواند روند روبه رشد خود را تثبیت کرده و جایگاهی ایده‌ال در جدول رده‌بندی پیدا کند.

اینکه چطور روند روبه رشد تیم فوتبال پاس همدان اصلاح شده و این تیم بحران زده در سه هفته اخیر دو پیروزی شیرین کسب کرده است، محور دیگر سوال خبرنگار مهر از بگوویچ بود که وی در پاسخ به این پرسش خاطرنشان کرد: من با بهره‌گیری از کمک‌های فکری مسئولان باشگاه و دستیارانم و حمایت‌های آنها توانستم انقلابی درونی در تیم پاس ایجاد کنم.

بگوویچ ادامه داد: همانطور که مشاهده کرده‌اید، تغییری عمده در ترکیب تیم ایجاد نشده و بازیکن جدیدی جذب نکرده‌ایم. فقط سعی شده تا در رفتارهای تیمی تغییراتی عمده به وجود آوریم. همین روش تا به امروز جواب داده است و توانسته‌ایم بازی به بازی بهتر عمل کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان برتری پرگل این تیم مقابل پیام مشهد را شروعی دوباره برای سبزپوشان همدانی خواند و گفت: شکست پیام در مشهد یک استارت برای ما بود. اما تداوم این حرکت روبه جلو نیازمند یک حرکت تکمیلی است و این حرکت تکمیلی می تواند برتری پاس در بازی مقابل مس کرمان باشد. ما اگر در بازی فردا مس کرمان را شکست دهیم، پیروزی‌های‌مان در دیدار مقابل برق شیراز و پیام مشهد تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به دیدارهای آینده تیم فوتبال پاس همدان مقابل ذوب آهن و ملوان بندرانزلی گفت: پس از بازی برابر مس کرمان دو بازی سخت خارج از خانه مقابل ذوب آهن و ملوان خواهیم داشت. تیم‌هایی که در خانه سخت امتیاز از دست می دهند. با این شرایط در بازی خانگی مقابل مس کرمان با استراتژی برد وارد زمین خواهیم شد و شیوه‌ای هجومی در پیش خواهیم گرفت.

این مربی کروات در ادامه از غیبت "وریا غفوری" در بازی تیمش مقابل مس کرمان یاد کرد و گفت: این انتظار را از خود و تیم پاس همدان دارم که بازی مقابل مس کرمان را با برتری پشت سر بگذاریم. این درست است که تیم مس در جدول رده‌بندی جایگاه خوبی دارد و تیمی پرمهره است اما در مصاف با این تیم بدون نگاه به جدول رده‌بندی بازی می کنیم و امیدوار به کسب پیروزی خواهیم بود. در لیگ برتر ایران شرایط تیم‌ها به هم نزدیک است و عجیب نیست که پاس بتواند تیم بالای جدولی مس را شکست دهد.

وی تاکید کرد: جایگاه پاس در انتهای جدول نیست و می توانیم و باید در میانه بالای جدول جای بگیریم. برای رسیدن به این هدف برنامه ویژه‌ای داریم که تحقق آن از هفته‌های گذشته آغاز شده است.

بگوویچ در خاتمه تصریح کرد: می دانم نتایج ضعیف تیم در هفته‌های اخیر بر حضور و استقبال تماشاگران تیم پاس در ورزشگاه تاثیر منفی گذاشته است. با این وجود شک ندارم تماشاگران واقعی تیم پاس که ما را در مشهد، یاسوج و شیراز تنها نگذاشتند فردا در بازی مقابل مس نیز همراه ما خواهند بود. شخصا از هواداران تیم پاس می خواهم که در بازی فردا کنار تیم باشند.