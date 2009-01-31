یک سناتور آمریکایی خواستار همراهی روسیه با سیاستهای خصمانه واشنگتن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سناتور "کارل لوین" که در کنفرانسی خبری در کپیتال هیل سخن می گفت در ادامه بدون به اشاره به اهداف دفاعی موشکی ایران مدعی شد : معتقدم زمان آن فرا رسیده تا آمریکا به دنبال همکاری جدیدی با روسیه به منظور کنترل توان موشکی تهران باشد.

رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا در ادامه از رایزنیهای خود با مشاوران "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا و شخص "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه این کشور در این باره خبر داد و گفت : این افراد نیز با نظر من موافق هستند. و به همین نظر تلاش برای برقراری این همکاری جدید میان واشنگتن و مسکو از اولویتهای من در سال جاری میلادی خواهد بود.

لوین در ادامه بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران افزود : در اینجا نیروئی برای یافتن مسیر مناسب بر اساس همکاریهای ما با روسیه وجود دارد. و شکل گیری جبهه ای متحد در برابر ایران، تهران را از رسیدن به سلاح هسته ای باز می دارد.زیرا افزایش توان هسته ای ایران به نفع روسیه نیز نیست.

لوین در حالی سخن از همکاریهای جدید میان آمریکا و روسیه می کند که واشنگتن و مسکو از سال 2006 و به دلیل تصمیم کاخ سفید برای استقرار سپر موشکی در اروپای شرقی، وارد فضائی شده اند که برخی آن را جنگ سرد جدید تعریف می کنند و در دو سال گذشته دو کشور بارها توان نظامی خود را به رخ یکدیگر کشیده اند.