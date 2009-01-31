تیم ملی اسیر دوندگی تایلند شد/ نتوانستیم از برتری های خود استفاده کنیم

مجید جهانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد توقف تیم ملی ایران برابر تایلند گفت: تیم ایران بسیار با احتیاط برابر تایلند بازی کرد، شاید دلیل این احتیاط تبلیغ در مورد شرایط خوب حریف بود و شاید هم کادر فنی نمی خواست به علت بازی حساس مقابل کره جنوبی از حداکثر توان بازیکنان در این دیدار استفاده کند اما در مجموع تیم ایران اسیر جنگندگی و دوندگی بازیکنان تایلند شد.

وی با بیان اینکه شرایط جوی هم تاثیر بسیاری در عملکرد ملی پوشان گذاشته بود، افزود: در آسیا فاصله تیم ها با همدیگر بسیار کاهش یافته و بازیکنان تایلند هم ضعف های تکنیکی و تاکتیکی خود را با دوندگی بیشتر جبران کردند. البته از بازیکنان ملی پوش در این دیدار انتظار ارائه بازی بهتری وجود داشت اما این اتفاق نیفتاد.

کارشناس فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: دو تعویض ایران در خط میانی هم نشان داد، اگر نکونام در تیم ملی نباشد، تیم ایران درمرکز خط میانی دچار مشکلات زیادی می شود. همچنین در این دیدار بار دیگر رحمتی توانست دروازه تیم ملی را نجات داده و مانع از گل خوردن ایران در دقایق حساس مسابقه شود.

وی با بیان اینکه تساوی در خارج از خانه در حالت عادی خوب است،اضافه کرد: از تیم ملی ایران به عنوان یکی از تیم های درجه اول آسیا انتظار می رفت برابر یک تیم درجه سومی نتیجه بهتری کسب کند اما شاید سرعت بازیکنان تیم تایلند و تفکر گل نخوردن باعث شد، تیم ایران نتواند عملکرد خوبی را از خود ارائه دهد.

جهانپور در پایان گفت: در این دیدار درست است مهاجم قد بلندی نداشتیم تا از قدکوتاه بازیکنان تایلند برای رسیدن به گل برتری استفاده کنیم اما در شروع مجددها و پرتاب های بلند اوت ها هم نتوانستیم از قدرت بالای سر زنی بازیکنان مدافع و برتری خود در این بخش نسبت به حریف به خوبی بهره ببریم.