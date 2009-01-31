کاهش 43 درصدی ارزش پرونده های قاچاق خراسان جنوبی

احمد محمد نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، تعداد پرونده های کالای قاچاق تشکیل شده در خراسان جنوبی را طی 10 ماهه گذشته بالغ بر دو هزار و 766 فقره پرونده عنوان کرد وگفت: ارزش ریالی این پرونده ها بالغ بر 11 میلیارد و 466 میلیون و 387 هزار و538 ریال بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 40 درصد و از لحاظ ارزش 43 درصد کاهش داشته است.
وی تصریح کرد: گمرکات خراسان جنوبی امسال در بین گمرکات استانهای کشور با دارا بودن سهمی معادل 9.22درصد تعداد پرونده های متشکله قاچاق کشور، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.
معاون اداری و مالی گمرکات خراسان جنوبی به پرونده های برائت یافته گمرکات کشور در 10 ماهه گذشته اشاره کرد و افزود: طی این مدت بیشترین تعداد مربوط به گمرکات خراسان جنوبی با سهمی معادل 24.35 درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه ۹۷درصد پرونده های متشکله قاچاق در این استان ارزش کمتر از ۱۰میلیون ریال دارند، اظهار داشت: تعداد پرونده های با ارزش بیش از ۱۰میلیون ریال 84 فقره و ارزش آن سه میلیارد و ۱۰۴میلیون و ۹۹۹هزار و 613 ریال می باشد.
محمد نیا با بیان اینکه بیشترین پرونده های کالای قاچاق مربوط به قاچاق کالاهای ورودی است، تصریح کرد: انواع پارچه، البسه، برنج، شمش نقره و گوشی موبایل از جمله این کالاها هستند.
وی قیر، پودر، بتن واتر پروف، مواد پلاستیک و غلتک را از جمله کالاهای قاچاق صادراتی در خراسان جنوبی برشمرد.
معاون اداری و مالی گمرکات خراسان جنوبی در پایان خاطر نشان کرد: جرایم وصولی حاصل از کالاهای قاچاق در 10 ماه گذشته یک میلیارد و ۶۲۱میلیون و ۲۸۸هزار ریال بوده است.
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