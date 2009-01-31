شش پیست اسکی در همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهروز مرادی صبح امروز در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان با تاکید بر لزوم توجه به برگزاری جشنواره زمستانی، اظهار داشت: باید نسبت به اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم در راستای برگزاری این جشنواره در سطح ملی و به صورت مستمر اقدام کرد.

مرادی با اشاره به افتتاح تله‌کابین گنجنامه در هفته آینده اظهار داشت: با بهره برداری از این مرکز تفریحی، جذب گردشگر برای استان همدان هموارتر می شود.

وی در ادامه به مبنای توزیع بودجه 88 در استان همدان اشاره کرد و گفت: مبنای توزیع بودجه سال 88 براساس چگونگی عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

مرادی با بیان اینکه نباید تا پایان 29 اسفند ماه سال جاری هیچ‌گونه اعتباری در دستگاه‌های اجرایی باقی مانده باشد، افزود: مبنای توزیع بودجه سال 88 براساس چگونگی عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

این مسئول اظهار داشت: به هر میزانی که اعتبار در دستگاه‌های اجرایی باقی مانده باشد به همان نسبت نیز از میزان بودجه سال 88 آنها کاسته خواهد شد.

استاندار همدان بودجه مازاد استان را حدود 9 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: نحوه توزیع بودجه مازاد استان نیز بر اساس چگونگی عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی استان است.

وی ادامه داد: هریک از دستگاه‌ها باید تا 15 اسفند ماه سال جاری نسبت به تدوین برنامه بودجه سال آتی خود اقدامات لازم را انجام داده باشند.

مرادی بیان داشت: سعی بر این است که موافقتنامه فی‌مابین دولت و استان در نحوه تخصیص بودجه سال 88، فروردین ماه رد و بدل شود، زیرا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نباید وقفه‌ای در ارائه خدمت به مردم ایجاد کند.